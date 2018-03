Pour BayWa r.e., le manque de formation risque de freiner le marchÃ© franÃ§ais

BayWa r.e., présent dans le monde entier en tant que développeur, prestataire de services et grossiste dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Bordeaux, tout en attirant l’attention sur le risque que représente le manque de formation pour le marché français des installations solaires.

« Le marché français des installations solaires continue d’évoluer, les entreprises et les propriétaires particuliers cherchent à tirer profit de nouveaux produits et systèmes tels que le stockage; dans ce contexte, la nécessité pour les installateurs d’avoir accès à des formations de haute qualité est essentielle », affirme Julien Chirol, responsable des ventes chez BayWa r.e. France. la suite de l’approbation du gouvernement français d’une loi sur l’autoconsommation solaire, les installateurs ont non seulement observé une hausse du nombre d’installations solaires résidentielles, mais aussi une augmentation de l’utilisation de batteries domestiques pour stocker l’énergie produite.

150 installateurs formés en 2018 sur Bordeaux

« Les formations permettent non seulement aux installateurs de rester compétitifs, mais aussi d’être en mesure d’apporter aux consommateurs des conseils relatifs aux nouvelles technologies, ce qui à son tour fait avancer le marché de façon proactive », continue M. Chirol. « Grâce à notre nouveau centre de formation, nous allons pouvoir étendre notre offre de formations proposées aux installateurs sur les derniers produits et systèmes. La demande existe déjà. Nous avons récemment créé une série de séminaires sur «l’autoconsommation» qui a attiré des douzaines d’installateurs. Mais pour l’instant, l’offre de formations est trop faible, ce qui pourrait commencer à avoir des conséquences néfastes à court terme. Notre nouveau centre nous permettra de tenir jusqu’à huit séances de formation en 2018 et de former jusqu’à 150 installateurs. »

BayWa r.e. est l’un des plus grands fournisseurs de systèmes sur le marché européen de gros du photovoltaïque et a établi des partenariats étroits avec certains des principaux fabricants. Outre le nouveau centre de formation, BayWa r.e. propose également deux nouveaux formateurs qui se concentreront sur le stockage de l’énergie et son propre système de montage «novotegra», qui a récemment obtenu une certification ETN.

« Nous connaissons le rôle crucial que joue la formation pour nos clients installateurs sur ce marché mondial à l’évolution rapide. Et nous sommes conscients qu’ils deviennent ainsi les mieux placés pour conseiller les consommateurs », ajoute Günter Haug, directeur général de BayWa r.e.

« Le marché français se développe rapidement. Notre nouveau centre de formation vise à mieux soutenir les installateurs en fournissant plus de formations pratiques, de conseils sur les nouveaux produits et de suggestions de solutions pour des problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain. Il est maintenant indispensable que la qualité et la quantité de formations disponibles dans toute la France évolue à la même vitesse que le marché et que les installateurs puissent bénéficier du soutien dont ils ont besoin. » La prochaine série de séminaires de BayWa r.e. se concentrera sur l’autoconsommation pour les clients commerciaux et industriels ainsi que sur le stockage domestique et se tiendra à partir du 20 mars.

