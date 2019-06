Â« Poseurs dâ€™avenir Â», une formation pour intÃ©grer la trÃ¨s prometteuse filiÃ¨re dâ€™avenir du photovoltaÃ¯que

BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment, DualSun, fabricant français de panneaux solaires innovants et ENGIE, acteur mondial de la transition énergétique, s’associent pour offrir aux demandeurs d’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes la possibilité d’intégrer le cursus « Poseurs d’Avenir ». Cette formation a vocation à donner aux candidats toutes les compétences du métier de poseur de panneaux photovoltaïques. Co-financée par ENGIE et la Région, elle a été construite par BAO Formation et DualSun, en partenariat avec les entreprises de pose de panneaux photovoltaïques. L’apprentissage par le geste est un facteur innovant de cette formation, qui se déroule au Fort de Feyzin du 1er avril au 12 juillet et accueille 10 stagiaires. Elle répond à un besoin croissant de main d’œuvre du secteur de l’énergie solaire.

« Poseurs d’Avenir », le tremplin vers les métiers dynamiques du photovoltaïque

Comme son nom l’indique la formation « Poseurs d’Avenir » offre aux personnes motivées de vrais débouchés au sein d’une filière d’avenir qui répond aux enjeux de la transition énergétique. À travers un apprentissage de 400 heures sur 3 mois, alliant théorie (30%) et pratique (70%) ainsi qu’une période de stage en entreprise, « Poseurs d’Avenir » donne aux candidats toutes les compétences et habilitations nécessaires (habilitation électrique BR, habilitation QualiPV, habilitation Travail en hauteur) pour exercer directement à l’issue de la formation le métier de poseur de panneaux photovoltaïques.

Une approche innovante en France : l’apprentissage par le geste

Cette formation privilégie avant tout l’apprentissage par le geste. « Cette modalité pédagogique innovante permet d’entretenir la motivation du stagiaire à se former et à développer ses compétences qui est un gage de confiance pour le retour vers l’emploi » nous rappelle Céline Yordikian, Directrice de BAO Formation. Au travers de 4 modules dédiés à la sécurité, l’électricité, la couverture et le photovoltaïque, la formation aborde les questions théoriques de manière très pratique en insistant particulièrement sur la technique professionnelle complexe qui demande à la fois des compétences de couvreur et d’électricien.

« Nous avons voulu créer une formation qui puisse à la fois répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée de nos partenaires installateurs et changer l’image ternie du secteur solaire en France en montrant qu’il est innovant et générateur d’emploi. » précise Jérôme Mouterde, fondateur et CEO de DualSun.

« Le succès du solaire passe par le développement et le savoir-faire d’artisans parfaitement formés. ENGIE est aujourd’hui le premier producteur d’énergie solaire en France. En investissant dans ces formations ENGIE s’assure que l’ensemble de la filière solaire est en place, de la production à la commercialisation en passant bien sûr par cette étape indispensable que représente la pose et l’entretien de panneaux photovoltaïques » souligne Sophie Devoisin-Lagarde, Directrice des solutions solaires pour les particuliers chez ENGIE.

« C’est super de finir la formation par un chantier réel »

Les sessions de formation sont délivrées par les formateurs de BAO Formation et sont ouvertes à 10 personnes maximum, format adapté à un accompagnement plus personnalisé. Un autre cursus se déroule en parallèle en Région Sud. En amont de la formation, les besoins en main d’œuvre des entreprises locales spécialisées sur la pose des panneaux photovoltaïques ont été identifiés sur la région, afin de pouvoir y répondre via l’embauche des personnes formées. Les stagiaires concrétisent leur formation par la pose et le raccordement d’une installation photovoltaïque de 2.4 kWc sur la toiture d’une crèche mise à disposition par la Ville de Feyzin. Mickaël, stagiaire de la formation se montre enthousiaste : « C’est super de finir la formation par ce chantier réel sur une toiture que nous découvrons sur un site occupé ! Nous avons beaucoup de chance ». Ils présentent également le module QualiPV ELEC, la qualification RGE dédiée au solaire photovoltaïque, délivrée par Qualit’EnR, un organisme créé par l’ADEME.

Comment intégrer « Poseurs d’Avenir » ?

Pour intégrer la formation, les candidats doivent compléter le formulaire d’inscription qui se trouve sur la page entièrement consacrée au dispositif du site de Dualsun (https://dualsun.com/fr/formation-poseur-davenir/ ). En parallèle, BAO Formation organise des réunions d’information à destination des candidats intéressés par ce dispositif. La formation est ouverte à tous les profils, toutefois des pré-requis sont demandés : habiter en région Auvergne-Rhône-Alpes, disposer d’une expérience ou de connaissances du secteur du bâtiment, pouvoir travailler en hauteur et en extérieur, avoir le permis B pour se déplacer d’un chantier à l’autre, puis enfin savoir lire et écrire le Français. La sélection des candidats est réalisée par les équipes de BAO Formation avec l’appui de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi qui regroupe les acteurs de l’emploi de la Métropole Lyonnaise.

Le secteur de l’énergie solaire arrive à un nouveau tournant de son développement : un intérêt croissant des Français pour les énergies renouvelables. La baisse des coûts du matériel, l’augmentation des prix de l’électricité et des incitations gouvernementales relancent le marché et la

filière du photovoltaïque manque désormais de poseurs qualifiés pour répondre aux demandes croissantes. Cette formation donne une chance à toute personne motivée avec une forte envie de se former ou de se reconvertir au métier du photovoltaïque. Elle permet d’offrir de réelles opportunités professionnelles dans un secteur innovant et d’avenir à des personnes éloignées de l’emploi. Les profils des participants sont assez hétérogènes : la formation accueille actuellement, un jeune bachelier, un jeune maçon qui détient de multiples expériences dans le bâtiment, une personne ayant précédemment travaillé dans l’installation et la maintenance de systèmes de chauffage, un paysagiste etc. Sept entreprises engagées dans la démarche dès le montage de la formation se sont rendues au Fort de Feyzin pour se présenter et rencontrer les stagiaires en vue d’un recrutement.

