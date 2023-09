Plastic Omnium s’engage avec le groupe EDF pour couvrir la moitiÃ© de ses besoins en solaire en France

Plastic Omnium vient de signer un contrat qui va lui permettre de couvrir près de la moitié de ses besoins en électricité à horizon 2025, grâce à de l’électricité bas carbone fournie par EDF Renouvelables. L’électricité renouvelable sera produite à partir de cinq centrales photovoltaïques développées, construites et exploitées en France par EDF Renouvelables et sa filiale Luxel. Détails !

Grâce à ce choix énergétique stratégique, Plastic Omnium, l’un des leaders mondiaux des solutions innovantes pour une expérience de mobilité unique, plus sûre et plus durable, franchit une étape supplémentaire vers son objectif de neutralité carbone sur ses scopes 1 et 2 à l’horizon 2025. Pour le groupe EDF, la signature de ce contrat participe aux ambitions de son Plan solaire qui a pour objectif de faire du Groupe un des leaders du photovoltaïque en France.

Les 14 sites français de Plastic Omnium alimentés en solaire

Ce contrat d’achat direct d’électricité d’origine renouvelable (PPA ou Power Purchase Agreement) d’une durée de 20 ans permettra à Plastic Omnium de bénéficier d’une capacité de production annuelle globale de 45 GWh d’électricité, équivalent à une capacité de puissance installée de 38 MWc. De quoi couvrir la consommation en électricité de 20 000 personnes. Ces cinq centrales photovoltaïques alimenteront les 14 sites français de Plastic Omnium. Depuis 2019, Plastic Omnium a déjà réduit de 26 % les émissions de C02 issues de ses propres activités (scope 1) et de ses consommations d’énergie (scope 2). Ces efforts sont déployés dans le cadre dans son programme « Top Planet » – initié dès 2006 – visant à réduire l’impact environnemental de la production de ses usines.

« Une étape majeure dans la réalisation de notre ambitieuse feuille de route vers la neutralité carbone »

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium déclare : « Ces nouvelles capacités de production d’énergie bas carbone vont permettre à Plastic Omnium d’augmenter significativement la part du renouvelable dans son mix énergétique. Les contrats emblématiques que nous signons aujourd’hui avec le Groupe EDF marquent une étape majeure dans la réalisation de notre ambitieuse feuille de route vers la neutralité carbone, tout en sécurisant nos coûts d’énergie à long terme. » Le Groupe EDF possède une fine connaissance des activités et des process de Plastic Omnium, ce qui lui permet aujourd’hui de l’accompagner dans son ambition de décarbonation, exemplaire pour la transition énergétique de l’industrie automobile. Avec ses filiales, le Groupe EDF couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des PPA : le développement, la construction et l’exploitation de parcs photovoltaïques ou éoliens avec EDF Renouvelables, l’agrégation des volumes d’électricité produite avec Agregio Solutions, puis leur intégration par EDF dans les contrats de fourniture de ses clients.