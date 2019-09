PlanÃ¨te OUI : Â« Favorable la hausse de lâ€™ARENH pour accÃ©lÃ©rer les projets dâ€™autoconsommation individuelle ou collective Â»

Dans le cadre du projet de scission d’EDF, Albert Codinach, CEO de Planète OUI réagit sur la hausse du prix de l’ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique). « Nous sommes favorables à l’augmentation du prix de l’ARENH. Cela devrait non seulement engendrer une plus grande compétitivité des nouveaux moyens de production d’énergies renouvelables, mais également accélérer les projets d’autoconsommation individuelle ou collective, que nous promouvons chez Planète OUI. De plus, de nombreux projets sans subvention pourraient voir le jour avec la signature de PPAs entre des producteurs et des industriels ». Concernant la répercussion du coût sur le consommateur final : « Si l’État a réellement une forte volonté de faciliter l’intégration des énergies renouvelables par les Français, celui-ci peut jouer sur les taxes pour amortir leur coût. Aujourd’hui, les taxes représentent un tiers de la facture ! De plus, la CSPE ne contribue plus au financement des énergies renouvelables. »