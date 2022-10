PionniÃ¨re dans le concept dâ€™Ã©nergie positive, la rÃ©gion Occitanie solarise massivement ses lycÃ©es

Carole Delga, présidente de la région Occitanie et de l’association des régions de France, poursuit inlassablement son objectif de région à énergie positive pour sa chère Occitanie. Un gros travail est ainsi réalisé depuis 2016 sur le patrimoine régional dont font partie les 225 lycées, des lycées désormais à haute performance énergétique.

Et autant dire que la présidente a mis les moyens avec 310M€ mobilisés pour des travaux strictement énergétiques dont 95 M€ investis déjà réalisés (hors lycées neufs) de 2016 à 2021 pour des travaux de rénovation strictement énergétique. Grâce aux travaux engagés par la Région, d’importantes économies d’énergie ont déjà été réalisées dans les lycées :

◊ 24,5 % de consommation de gaz (= consommation annuelle de 8 400 foyers) ; ◊ 16 % de consommation d’électricité (= consommation annuelle de 10 400 foyers) ;

◊ 22,2 % de consommation d’eau (= consommation annuelle de 1 400 foyers).

En parallèle, 450 M€ ont été investis pour la construction de 9 lycées à énergie positive. Le dernier en date, le lycée Simone de Beauvoir à Gragnague (31) ! Inauguré le 3 octobre dernier, ce nouveau lycée 100% financé par la Région Occitanie fait partie des lycées à énergie positive (c’est-à-dire, qu’ils produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment). 100% chauffé par géothermie et autonome en énergie grâce aux 2 400m² de panneaux photovoltaïques, il accueille aujourd’hui 650 élèves (1 700 élèves à terme). En tout la Région Occitanie a d’ores et déjà installé 8 MWc de panneaux photovoltaïques pour environ 120 000 m² dans les lycées et les bâtiments régionaux.