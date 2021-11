Photosol relève le pari de la solution de l’agrivoltaisme

Comme le rapport de RTE le soulève, il est urgent d’accélérer le développement des énergies renouvelables quel que soit le choix fait sur le nucléaire. Ce rapport indique aussi que le solaire en toiture, bien que pertinent en autoconsommation, représente un surcoût significatif pour la collectivité. Les grands champs solaires proposent quant à eux l’électricité la plus compétitive du marché, en bénéficiant d’effets d’échelle significatifs. Ces centrales au sol ne pourront cependant pas s’implanter uniquement sur des terrains dégradés et industriels, qui sont de plus en plus rares et abritent bien souvent une biodiversité précieuse.

En conséquence, le travail que Photosol mène depuis plus de 13 ans pour développer des centrales agrivoltaïques pensées pour la pérennisation des activités agricoles, en particulier sur des terres dédiées au pâturage ovin, permet d’envisager un déploiement massif des centrales solaires en France sans artificialisation du sol, avec des impacts minimes sur la biodiversité et sans surcoût pour les Français.

Le retour d’expérience démontre que les centrales agrivoltaïques permettent de renforcer la productivité agricole d’une exploitation ovine, et par conséquent, loin d’entrer en concurrence avec les usages agricoles, de les renforcer tout en produisant une électricité non subventionnée. Les récents travaux de l’Institut de l’élevage illustrent concrètement qu’il est possible d’atteindre cet équilibre en construisant un projet agrivoltaïque au sol cohérent. Par ailleurs, plusieurs études montrent aussi que les prairies mellifères qui poussent aussi bien entre les panneaux qu’en dessous sont d’excellentes ressources pour les pollinisateurs.

“L’agrivoltaïsme est la solution pour dépasser l’opposition entre un déploiement massif du solaire et la consommation d’espaces agricoles ou naturels. Si nous voulons aboutir aux objectifs de la PPE, sans pour autant faire peser des charges intolérables sur les finances publiques, nous devons nous appuyer sur cette solution créatrice de valeur, respectueuse des enjeux naturels et favorable à la production agricole ” affirme David Guinard, Directeur Général de Photosol.