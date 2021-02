PHOTOSOL finance des centrales solaires pour un montant de près de 270 millions d’euros

En 2020 dans le cadre du développement de son activité, PHOTOSOL, premier producteur indépendant d’énergie solaire de France, a réalisé deux financements importants :

- le premier d’un montant de 108,5 millions d’euros avec la Banque Postale et la Caisse d’Epargne CEPAC, pour la construction d’un portefeuille de neuf centrales solaires d’une capacité totale de 112 MWc ;

- le second d’un montant de 160 millions d’euros avec La Banque Postale, BPI France Financement et la Caisse d’Epargne CEPAC, pour le refinancement de 22 centrales solaires (21 centrales au sol et une serre) d’une capacité totale de 169 MWc.

Ces deux opérations d’envergure ont été mises en œuvre avec succès dans un contexte marqué par la crise sanitaire du COVID-19 grâce à la solidité financière de PHOTOSOL et à la qualité de ses actifs. CMS Francis Lefebvre Avocats était conseil des prêteurs, la Banque Postale, BPI France Financement et de la Caisse d’Epargne CEPAC dans le cadre de l’arrangement des financements.