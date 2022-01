PFUE : Bilan des discussions entre les ministres europÃ©ens de l’Ã©nergie

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie affectant et les citoyens européens et les économies des États membres, les ministres de l’Énergie se sont réunis à Amiens samedi 22 janvier dernier. Cette réunion informelle a permis des avancées dans les négociations sur les thématiques des prix de l’énergie, de l’efficacité énergétique et de l’hydrogène. Analyse des négociations !

Depuis septembre dernier, les marchés européens de l’énergie font face à une crise historique, causée principalement par l’envolée des cours des énergies fossiles. Si des mesures d’urgence ont été prises aux niveaux européen et national pour protéger les consommateurs, l’Union et les États membres doivent désormais renforcer des stratégies de moyen et long terme pour se prémunir de telles situations à l’avenir.

1ère session de travail : les prix de l’énergie pour les consommateurs européens

Les 27 ministres européens de l’Énergie, Christian Busoi, président de la commission de l’Énergie du Parlement européen, Kadri Simson, commissaire à l’énergie, et Christian Zinglersen, directeur de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), ont échangé sur des révisions ciblées de la réglementation, dans le cadre des objectifs de l’Union européenne que sont notamment la transition vers une économie bas-carbone, la sécurité des approvisionnements et la maitrise des prix de l’énergie pour les consommateurs. Plusieurs axes de travail ont émergé de cette première session d’échanges :