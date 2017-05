Â« Pensez-vous installer des panneaux PV sur votre maison ? Â» Pour 30% des sondÃ©s, c'est encore trop cher !

ForumConstruire.com, plateforme d’échange entre particuliers sur la construction de maison et l’amélioration de l’habitat, a souhaité savoir si ses membres envisageaient d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur leur maison. Force est de constater que le photovoltaïque peine encore à convaincre

« Certes, une installation complète coûte encore cher (entre 10 000 et 12 000€ minimum le plus souvent), un investissement de départ qui peut en décourager plus d’un (30,5 % de nos répondants). Mais, in fine, la revente de l’énergie solaire produite à un fournisseur d’énergie, que ce soit EDF ou un concurrent, s’avère toujours intéressante, financièrement parlant, pour les particuliers. Il est cependant important de souligner qu’avec la baisse continue des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque, cette rentabilité tend à diminuer. », explique Jean-Christophe Gigniac, Fondateur de ForumConstruire.com.

« On constate de ce fait que de plus en plus de nos membres choisissent d’investir dans le photovoltaïque avec pour objectif l’autoconsommation, c’est-à-dire de couvrir au moins une partie de leurs besoins d’énergie, diminuant ainsi leur facture. », complète-t-il. Malheureusement, certains toits ne sont pas compatibles avec ce type d’installation, comme l’ont souligné 5,4 % des sondés. Il faut en effet une bonne exposition et ne pas avoir d’ombre portée (arbre, édifice etc.).

Le développement du marché a également connu un certain frein lorsque l’État a diminué le montant des aides allouées aux acquéreurs. « Cette baisse des aides dédiées n’a pas été que négative Une véritable bulle s’était constituée, qui faisait grimper les tarifs. On a ainsi vu fleurir des entreprises attirées par un marché en pleine explosion et à fort potentiel de chiffre d’affaires, mais aux procédés pas toujours très honnêtes, comme l’ont montré certains précédents juridiques » conclut Jean-Christophe Gigniac.

Enfin, un élément qui peut peser dans la balance, et faire changer d’avis les 12,9 % de répondants qui ne jugent pas le photovoltaïque écologique : les panneaux sont désormais recyclables à plus de 95 % !

Méthodologie : étude portant sur les réponses apportées par 573 membres de ForumConstruire.com, interrogés du 1er au 30 avril 2017.

Voir l’infographie du sondage…