Partenariat Green Cape / Lendosphere pour le financement de la transition Ã©nergÃ©tique

Green Cape Finance, cabinet de conseil financier pour les cleantech et les EnR, et Lendosphere, plateforme de financement participatif leader sur le secteur des EnR, souhaitent accélérer le déploiement du financement participatif dans ces secteurs. Convaincus que cette source alternative de financement présente un potentiel extraordinaire dans des conditions compétitives, Green Cape et Lendosphere sont heureux de présenter leur partenariat.

Créée en 2012, Green Cape Finance accompagne les acteurs des énergies renouvelables et des cleantech pour le montage et le financement de dossiers d’acquisitions et de cession d’actifs, de levées de fonds, de levées de dette mezzanine, projet ou corporate, de réponse aux appels d’offres. « Dans le cadre des évolutions relatives aux appels d’offres pour les EnR et à la montée en puissance du financement participatif, il nous semble évident que cette source de financement prendra de plus en plus d’ampleur. Ainsi, nous avons souhaité, avec Lendosphere, accompagner nos clients sur ce sujet devenu essentiel », explique Geoffroy de Clisson, président de Green Cape Finance.

De l’implication locale à des objectifs de 2,5 millions d’euros par projet

Lendosphere, créée en 2014, est dédiée exclusivement à la transition énergétique et écologique. Plateforme de financement participatif leader sur ce marché, Lendosphere représente 75% du crowdlending dédié aux EnR en 2016 (source : GreenUnivers et FPF). Les outils de la plateforme permettent de répondre à plusieurs attentes : financement en dette ou equity, financement de projet ou corporate, exclusivité locale des opérations, réponse aux AO solaires et éolien, etc. « Nous sommes en mesure de présenter des opérations à visée essentiellement locale, en favorisant l’implication des riverains des projets, comme des opérations de financement pur jusqu’à 2,5 millions d’euros », détaille Amaury Blais.

Accompagner les acteurs des EnR sur des solutions compétitives et pérennes

En à peine deux ans, le financement participatif a pris une dimension importante car il répond à une attente forte : mobiliser une épargne en circuit court pour des projets de territoire. Déjà plus d’une trentaine d’acteurs des EnR se sont emparés de cette nouvelle forme de financement. Les appels d’offres dessinent des perspectives d’envergure. Il est important pour Green Cape Finance et Lendosphere d’accompagner au mieux les acteurs du secteur en leur délivrant une information transparente et des solutions efficaces, concrètes et compétitives au service de leurs projets.

