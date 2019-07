Partenariat avec Capenergies et la ReprÃ©sentation RÃ©gionale opÃ©rationnelle du CEA pour les pays du Sud et du Moyen-Orient

Capenergies, pôle de compétitivité du mix énergétique décarboné, et la Représentation Régionale Opérationnelle du CEA pour les pays du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et l’Afrique, ont signé et échangé le 15 juillet 2019 des lettres d’intention de renforcement de leur coopération sur le domaine de la transition énergétique. Cet échange de lettres a été formalisé à l’occasion de la visite en Tunisie d’une délégation de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur emmenée par le président Renaud Muselier.

Les deux entités ont affirmé à cette occasion leur volonté commune de collaborer en associant à cet effort les partenaires de la rive Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Afrique, les partenaires publics et entreprises de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que les équipes du CEA. Ce partenariat vise le montage de projets collaboratifs, des actions de formation, des évènements thématiques ciblés, des rencontres d’affaires et autres actions permettant le partage de connaissance, l’émergence d’innovations et la mise sur le marché de produits et services pour accélérer la transition énergétique en contexte méditerranéen et africain.

La signature de cet échange de lettres a eu lieu à Tunis en présence du président Renaud Muselier, de l’Ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, du président de l’Université d’Aix-Marseille, Yvon Berland, de la présidente de la Commission Euro-Méditerranée Agnès Rampal, de Sylvie Daviet, Vice-présidente relations internationales de l’Université d’Aix-Marseille, des présidents de l’Université de Tunis, Habib Sidhom et de l’Université de Tunis-El Manar, Fethi Sellaouti ainsi que de la présidente l’Université de Carthage Olfa Ben Ouda et de Sylvie Sevestre-Ghalila, Responsable Programmes ainsi que Hatem Atallah, Conseiller à la Représentation Régionale Opérationnelle du CEA pour les Pays du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Plus d’infos…