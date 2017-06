Partenariat Akuo Energy et Qwant, le moteur de recherche europÃ©en qui respecte la vie privÃ©e et la planÃ¨te

Qwant, le moteur de recherche européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, et Akuo Energy premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, intègrent l’Alliance Mondiale pour les Solutions Efficientes, lancée par la fondation Solar Impulse lors de la COP 22. L’objectif de l’Alliance est de fédérer les principaux acteurs du secteur des technologies propres afin de faciliter des synergies, promouvoir des solutions rentables aux défis environnementaux et sanitaires les plus pressants.

Qwant et Akuo Energy s’inscrivent dans cette logique en signant un partenariat. Cette collaboration permet au moteur de recherche de se fournir exclusivement en énergie renouvelable d’une part, et à AkuoCoop, de bénéficier de la notoriété de Qwant d’autre part. AkuoCoop, plateforme de financement participatif d’Akuo Energy, permet à tous les citoyens de prêter avec intérêts de 50 euros à 2 000 euros par projet pour financer des centrales de production d’énergie verte bénéficiant du savoir-faire des équipes d’Akuo Energy.

Qwant devient Green grâce à Akuo Energy

Qwant a pour objectif d’atteindre 100% de sa consommation énergétique en énergie renouvelable, Akuo Energy devient ainsi le fournisseur unique du moteur de recherche français. Dans cette démarche éco-responsable, Qwant va plus loin, en soutenant AkuoCoop pour permettre à ses utilisateurs d’investir dans des centrales de production d’énergie verte. AkuoCoop, bénéficiera ainsi de la notoriété de Qwant qui a répondu à plus de 2,6 milliards de requêtes en 2016 et revendique 40 millions d’utilisateurs mensuels.

Eric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo Energy, déclare : « Nous sommes heureux qu’une entreprise prestigieuse comme Qwant nous fasse confiance pour accompagner la forte croissance de son activité. En effet, les perspectives de l’entreprise vont la conduire à accroître sa consommation d’Energie, Akuo Energy permettra à Qwant de ne pas accroître sa pression sur l’environnement en lui permettant de consommer exclusivement une Energie d’origine renouvelable. »

Eric Léandri, président et co-fondateur de Qwant, déclare : « Akuo Energy est une très belle entreprise française qui sait innover et croître intelligemment au service d’un développement durable. En tant que moteur de recherche éthique qui veille aux droits fondamentaux de ses utilisateurs et à son impact sur le monde, il est naturel pour Qwant de travailler étroitement avec Akuo Energy pour accompagner notre transition énergétique vers des sources d’énergie exclusivement renouvelable. » Simon Quiret, Président d’AkuoCoop, conclut : «Trois mois après son lancement, AkuoCoop compte déjà 700 inscrits. Ce partenariat nous permettra d’accroître plus rapidement notre communauté et donc d’impliquer davantage les citoyens au financement de la transition énergétique ».

