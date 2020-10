Paris La DÃ©fense installe des Oasis dâ€™Ã©nergies renouvelables locales sur son territoire Ã  destination des usagers du quartier

Depuis mi-septembre, Paris La Défense expérimente sur l’espace public des solutions innovantes dédiées à la production locale d’énergie renouvelable (d’origine solaire, éolienne…). Fruits de plusieurs mois de recherche en partenariat avec Efficacity, institut pour la transition énergétique des villes, ces solutions permettent d’avoir accès sur l’espace public à de l’énergie renouvelable produite localement. Cette expérimentation sera déployée sur l’espace public pendant 6 mois.

Ces nouvelles sources de production locale d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie s’installent sous quatre formes pour être associées à un ou plusieurs services (recharge de batteries, de trottinettes, alimentation de coffee trucks…). Ces solutions, qui seront évaluées par des scientifiques et des usagers pendant six mois, pourront être pérennisées et déployées à grande échelle si elles se révèlent concluantes. La disponibilité de l’énergie sur l’espace public de Paris La Défense est un enjeu majeur pour le territoire. Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense, « La transition énergétique est un levier essentiel pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle pour le quartier d’affaires. Paris La Défense doit accélérer sa transformation en faveur d’un développement plus durable et plus respectueux de l’environnement. Ces expérimentations sont pour nous un moyen de tester des technologies et innovations qui pourraient demain avoir une place à part entière dans nos territoires. »

Quatre sources locales innovantes

On commence avec les Arbres Sol’Air, pour la production d’énergie solaire. Un îlot d’arbres Sol’Air vient d’être installé sur le territoire. Constitué de panneaux photovoltaïques de dernière génération, il stocke l’énergie le jour et la restitue à toute heure de la journée ou de la nuit grâce à une batterie de nouvelle génération, afin d’alimenter l’éclairage ou recharger les trottinettes. La forme et l’orientation des 16 feuilles photovoltaïques des arbres Sol’Air ont été pensées pour optimiser le rendement énergétique de l’ensemble. Tout en offrant de l’ombre aux visiteurs ! Développé par les entreprises Novall et Zinium, filiale d’EDF, les arbres Sol’Air associent feuilles photovoltaïques et batteries zinc-air innovantes.

On poursuit avec la WindBox, pour la production d’énergie grâce au vent. WindBox est une turbine de toiture dont l’originalité réside dans son format de box horizontale. Brevetée depuis un an, WindBox exploite le vent en zone urbaine et périurbaine, où l’espace au sol est rare, en tirant parti de l’espace inutilisé des toitures. Les deux WindBox installées sur le Point Info de Paris La Défense permettront de recharger jusqu’à 900 trottinettes par an. Le projet fait appel à des batteries de seconde vie reconditionnées. La WindBox a été mise au point par WIND my ROOF, entreprise soutenue par Omexom (VINCI Energies).

Le retour de Wattway avec le Wattway Pack, pour de l’énergie solaire au sol

Troisième source d’énergie, les modules routiers Wattway qui trouvent là un nouvel usage. Wattway Pack transforme l’énergie solaire en électricité. Des dalles solaires composées de cellules photovoltaïques extrêmement fragiles et d’un matériau multicouche qui leur donne de la robustesse, sont installées au sol. Discrètes, les dalles Wattway sont raccordées à des batteries qui permettront de recharger les dispositifs de mobilité douce (trottinettes…) en toute autonomie. La technologie Wattway est une innovation française, issue de la collaboration entre l’entreprise Colas, experte de la route et l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES).

Enfin, place à l’énergie mobile avec l’Oasis Café. Mobiles et autonomes, les Oasis Cafés alimentent en électricité les coffee trucks et pourraient alimenter à terme les food trucks, outillages de chantier ou systèmes de signalisation. Avec leurs batteries nouvelle génération à forte capacité, les Oasis Cafés sont de véritables centrales énergétiques sur roues qui stockent l’énergie et rendent plus flexible son utilisation. On les déplace en fonction des besoins. Les Oasis Cafés sont issus des recherches réalisées par Efficacity et Paris La Défense sur la question de la fourniture d’électricité (accès, flexibilité) sur la dalle. Le développement et la mise en œuvre des solutions sont réalisés par Olenergies, jeune start up fondée en 2018, PICNIC Architecture et ABB.

Une expo sur les nouvelles énergies à partir du 20 octobre au Point Info Paris La Défense

Le déploiement de ces solutions innovantes résulte de l’appel à projets lncé en 2019 et s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Paris La Défense et Efficacity, l’Institut de Recherche & Développement pour la transition énergétique de la Ville. Efficacity accompagne l’établissement sur la mise en place de solutions innovantes pour le territoire en matière de production, de distribution d’énergies renouvelables et de confort urbain. À partir du 20 octobre, le Point Info de Paris La Défense accueillera, pour une durée de six mois, une exposition portant sur les nouvelles énergies et ces expérimentations mises en place dans le quartier d’affaires.