Paris EUROPLACE salue le lancement de trois Ã©missions Â« obligations vertes Â» par Bank of China Paris

Paris EUROPLACE, présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil d’administration d’ENGIE, salue les trois émissions « obligations vertes » simultanées réalisées par la succursale de Bank of China à Paris, sur la Place financière de Paris, qui seront prochainement cotées sur Euronext : EUR700 millions (3 ans, taux variable), USD500 millions (5 ans, taux variable) et RMB1000 millions (3 ans, taux fixe).

La forte sursouscription de la tranche EURO (+ de 3 fois le montant émis) témoigne de l’attrait des investisseurs européens notamment pour le marché des émissions d’obligations vertes en euros et pour le financement de « projets verts » en Chine et en Europe. Les banques mandatées en tant que chefs de file pour les trois émissions sont : Bank of China Hong Kong Branch, Bank of China (HK), BOCI Asia Limited, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC.

Les fonds levés permettront de financer des actifs en Europe et en Chine éligibles à des « critères verts » dans les secteurs de l’énergie renouvelable et des moyens de transport non polluants. Cette initiative de Bank of China s’inscrit dans l’engagement de la Chine, principal signataire de l’accord de Paris, de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

La France n°1 mondial en termes d’émissions d’obligations vertes

Paris EUROPLACE se félicite de cette nouvelle émission « green bond » sur la Place de Paris, la première de Bank of China à Paris. Celle-ci témoigne du leadership européen et international de la Place de Paris dans le domaine de la finance verte. Au 1er semestre 2017, la France est au premier rang mondial, devant la Chine, le Brésil et les Etats-Unis en termes d’émissions d’obligations vertes sur les marchés internationaux.

La Place de Paris dispose d’un écosystème favorable en matière d’investissement responsable et de financements environnementaux. La création, en juin 2017, de Finance for Tomorrow, initiative de Paris EUROPLACE, est venue conforter les ambitions internationales de la Place de Paris sur la finance verte. L’organisation à Paris du 3ème Climate Finance Day international, le 11 décembre prochain, sera l’occasion de mettre en lumière les solutions apportées par les acteurs et accélérer les engagements de la communauté financière internationale en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, ceci en marge du « One Planet Summit », organisé le lendemain par la Présidence française pour célébrer les deux ans de l’Accord de Paris.

