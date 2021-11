Parc solaire flottant de Peyrolles-en-Provence : une rÃ©alisation innovante au service de la transition Ã©nergÃ©tique

Le projet photovoltaïque de Peyrolles-en-Provence trouve son origine dans l’initiative de la commune du même nom et d’un carrier pour la reconversion d’une gravière en eau arrivée en fin d’exploitation. Dans le cadre de l’élaboration du projet de réhabilitation de la carrière, une démarche concertée a été mise en place par l’exploitant du site et la commune. Reportage !

Nous sommes au début des années 2010 et les contours d’une reconversion en 3 axes de la gravière de Peyrolles-en-Provence, se définissent. Il y a à la fois une volonté de réaménagement du site en zone naturelle avec une partie sanctuarisée et une partie accessible au public, de développement pédagogique et touristique de cette zone accessible au public, et de développement des énergies renouvelables avec l’installation d’une centrale solaire flottante.

Eviter la consommation de surfaces terrestres

Le projet de parc solaire flottant, confié à Boralex, est développé sur le plan d’eau des Chapeliers. Il constitue une des premières étapes de reconversion du site. Le développement du projet s’est déroulé en 4 années sur la période 2016 – 2020.Le projet a été développé dans le respect de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) qui permet d’intégrer les enjeux environnementaux à la conception du projet. Notons par exemple que le projet a été pensé pour faciliter la préservation des berges grâce notamment à un ancrage des flotteurs en fond du plan d’eau ou encore à une position du parc solaire en retrait des berges. Peyrolles-en-Provence est le 1er projet de parc solaire flottant de Boralex et, à ce titre, un chantier-pilote pour cette actrice majeure des énergies renouvelables en France, qui fait du solaire un des points majeurs de sa planification stratégique à horizon 2023. Le principal intérêt du solaire flottant est d’éviter la consommation de surfaces terrestres dans un contexte où ces dernières se font de plus en plus rares. Elle permet aussi de valoriser des étendues d’eau et de reconvertir un site qui a fait l’objet d’une activité à caractère industriel et qui est arrivée en fin d’exploitation.

Des technologies spécifiques jamais mises en œuvre

En France, le solaire flottant s’installe petit à petit comme une technologie prometteuse. Toujours en France, son potentiel est estimé à quelque 20 GW répartis sur 1300 sites potentiels (principalement d’anciennes zones industrielles, des barrages hydroélectriques et des réservoirs d’eau. À l’échelle européenne, une étude récente de la Banque mondiale place le potentiel du marché photovoltaïque flottant à 400 GW. Sur le site de Peyrolles-en-Provence, ce sont plus de 43 000 panneaux photovoltaïques qui seront installés pour une puissance de 14,7 MWc. L’important travail d’ingénierie réalisé en amont de la construction vise à mettre en place une solution durable et facile à exploiter au quotidien, pleinement intégrée dans son environnement naturel. Dans son ensemble, au-delà du choix d’une structure assemblée en un seul bloc, ce chantier solaire flottant implique des technologies spécifiques :

− Les flotteurs sont habituellement utilisés pour la mise en place de pontons provisoires dans les ports. Avec une capacité d’absorption de 350 kg par m², ils offrent une stabilité maximale pour les structures qui vont supporter les panneaux photovoltaïques. Une première en France pour cette technologie qui n’a, à ce jour, jamais été mise en œuvre dans la construction d’une centrale photovoltaïque flottante de cette envergure.

− Du fait des conditions environnementales et de la morphologie du site, l’ancrage est prévu pour absorber des variations de niveau d’eau jusqu’à 5 mètres et résister à des vents importants. Parmi les particularités de ce chantier à la fois innovant et spectaculaire, la pose des ancrages au fond de l’eau a été réalisée par une équipe de 6 scaphandriers professionnels qui sont intervenus dans les 1ères semaines de travaux.

Encadrés

Partenariat avec le CEA

Boralex a mis en place un partenariat avec le CEA afin de monitorer et, in fine, optimiser les performances globales de la centrale solaire tout au long de son exploitation. Cette collaboration a aussi pour but d’affiner un modèle théorique innovant développé préalablement en interne par Boralex pour le solaire flottant. Pour ce faire, la centrale fera l’objet d’un suivi et de mesures spécifiques encadrés par le CEA. L’approche scientifique mise en place dans ce cadre permettra également d’améliorer les connaissances pouvant contribuer à la technologie du solaire flottant dans son ensemble de la conception à l’exploitation.

Fiche d’identité de la centrale

Département : Bouches du Rhône

Commune : Peyrolles-en-Provence

Mise en service prévisionnelle : 1er Janvier 2022

Equipements : 43776 panneaux PV qui intègrent une technologie bi-verre pour une résistance accrue, installés sur une structure flottante d’une surface de 12,6 Ha soit 30% de la surface du plan d’eau

Puissance installée : 14,7 MWc. Elle produira environ 22GWh/an et permettra de couvrir les besoins en électricité d’environ 6 400 foyers (hors chauffage) = 25000 habitants, soit environ 50% de la population du Bassin Val de Durance (51 000 habitants), dont fait partie la commune de Peyrolles-en-Provence