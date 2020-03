PandÃ©mie de Coronavirus : CNR est mobilisÃ©e pour assurer la continuitÃ© de son activitÃ© de producteur dâ€™Ã©nergie

Face à la pandémie du COVID-19, CNR se mobilise pour assurer la continuité de ses missions de concessionnaire du fleuve Rhône et de producteur d’électricité 100% renouvelable. A ce titre, elle met tout en œuvre pour garantir la production d’énergie sur l’ensemble de ses actifs de production en France (centrales hydroélectriques, parcs éoliens et photovoltaïques) et organise des plans de continuité de ses activités pour pallier l’absence éventuelle de certains de ses salariés.

Conformément aux décisions gouvernementales, CNR s’emploie à limiter au maximum l’exposition au virus de ses salariés ; des mesures concrètes sont déployées au sein de l’entreprise :

- Adopter les gestes barrières

- Préserver la santé des personnes les plus fragiles

- Faciliter la garde des enfants à domicile

- Adapter les méthodes de travail

Une cellule de crise est ouverte et un dispositif a été mis en place pour faire face à l’évolution de la pandémie et adapter les solutions à mettre en œuvre. Pour Elisabeth Ayrault, PDG de CNR, « Le coronavirus étant un enjeu de santé publique, il est important que chacun soit conscient de la responsabilité qu’il prend, pour lui et son entourage personnel et professionnel, quand il se déplace et dans l’ensemble de ses activités. Dans cette période de crise sanitaire, nous devons rester collectivement solidaires et vigilants, tout en conservant sang-froid et sens des responsabilités dans le strict respect des consignes préventives ».