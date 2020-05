Outre-Mer : Lendopolis lance 3 collectes pour le financement de centrales solaires dÃ©veloppÃ©es par Urbasolar

Après une première collecte auréolée de succès en Guadeloupe début 2019, Lendopolis - plateforme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du Groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de la Banque Postale - confirme sa volonté d’associer les citoyens de façon volontaire au développement de projets d’énergies renouvelables dans les Outre-mer. Lendopolis vient de lancer trois nouvelles collectes réservées géographiquement pour le financement de centrales solaires développées par Urbasolar en Guadeloupe et à la Réunion. Lendopolis participe ainsi à la transition énergétique puisque dans les îles, l’électricité est principalement dépendante de groupes électrogènes fonctionnant au gasoil. Chaque nouvelle centrale solaire contribue ainsi à faire baisser les émissions de CO2 en Guadeloupe et à la Réunion, l’électricité produite venant se substituer à celle liée au gasoil.

Grâce à un montant minimum de 20 euros, tous les investisseurs locaux – quel que soit leur niveau de revenu – peuvent participer au financement de ces projets tout en faisant fructifier leur épargne. En échange, pour tous les projets présentés sur Lendopolis, les investisseurs perçoivent un rendement sous forme d’intérêts financiers (entre 4 et 6 % annuels bruts) avec une durée moyenne d’investissement de 4 ans. Un moyen d‘investir directement dans l’économie réelle à travers des placements responsables présentant des profils de risque relativement faibles et un rendement attractif.

En Guadeloupe, une collecte de 111 000 euros servira à financer en partie la construction et l’exploitation de deux centrales photovoltaïques sur toitures avec dispositif de stockage situées à Baie-Mahault et Petit-Bourg en Guadeloupe. Une autre collecte de 157 000 euros servira à financer en partie la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur toitures et ombrières avec dispositif de stockage située au Port à la Réunion.

Ces deux opérations sont réalisées sous forme d’obligations convertibles avec intérêts versés à date fixe, et remboursement du capital in fine. Ces collectes sont respectivement réservées aux habitants de la Guadeloupe et de la Réunion. Les futurs investisseurs ont jusqu’au 2 juin 2020 pour participer à ces collectes.