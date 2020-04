OÃ¹ en est lâ€™autoconsommation collective en France ?

À fin février 2020, 28 opérations d’autoconsommation collective sont en service et impliquent plus de 450 participants. Le nombre d’opérations est passé de 6 opérations avec 44 participants à fin 2018 à 21 opérations avec 370 participants fin 2019. « On observe une dynamique plus forte en 2020 avec 7 nouvelles opérations entrées en service depuis le 1er janvier 2020 et maintenant plus de 450 participants impliqués » confie Alexandra Battle, spécialiste de l’autoconsommation collective au bureau d’études Tecsol.

Au 29 février, 23 projets ont été déclarés aux interlocuteurs Enedis dont 17 avec une date de mise en service envisagée avant l’été, une date susceptible d’être modifié d’ailleurs au vu de la situation sanitaire. Il est à noter que l’élargissement du périmètre a un impact sur le nombre d’opérations. Ainsi Malaunay et St Joachim regroupent leurs opérations passant de cinq à deux en tout.

A ce stade, les opérations les plus significatives sont celles montées d’une part par des communes avec leurs propres moyens de production et leurs bâtiments municipaux – une quinzaine – et d’autre part par des organismes HLM avec leurs locataires, avec un nombre de participants par opération significativement plus élevé. Cinq opérations comptent ainsi plus de 200 participants. Il n’y a pas à ce stade d’opération regroupant des copropriétaires privés en immeuble ou d’opérations montées directement entre particuliers propriétaires de maisons individuelles. Aux syndics et aux particuliers de s’approprier le dispositif !