OSMO-WATTÂ® : une solution solaire de production dâ€™eau potable autonome et mobile pour les zones isolÃ©es

MASCARA Nouvelles Technologies et ECOSUN Innovations – respectivement spécialistes français du traitement d’eau par énergies renouvelables et des solutions solaires conteneurisées s’associent pour lancer un produit intégré novateur : OSMO-WATT®. Le résultat probant d’un partenariat réussi entre deux expertises françaises solaires dehaut niveau !

OSMO-WATT® produit de l’eau potable durablement en site reculé en regroupant dans un même container 20 pieds les bénéfices de 2 solutions déjà bien connues :

- OSMOSUN® : La solution autonome solaire de dessalement d’eau de mer et saumâtre

- MOBIL-WATT® : Le container solaire déployable en moins de 2 heures sans génie civil

Le conteneur tout équipé permet une mise en œuvre extrêmement rapide dans des situations d’urgence sanitaire, militaire ou de catastrophe naturelle, afin de pouvoir produire 5 à 100m³ / jour d’eau potable. Une unité OSMO-WATT® permet de couvrir les besoins fondamentaux de 5 000 personnes d’après le niveau de consommation minimum recommandé par l’OMS de 20 litres par jour.

Un conteneur tout en un 100% solaire

L’alimentation entièrement solaire du conteneur offre une complète autonomie de toute fourniture d’énergie externe : diesel, réseau électrique. En revanche, en cas de besoin, les OSMO-WATT® peuvent hybrider les sources d’énergie, pour produire en dehors des heures d’ensoleillement, et ainsi jusqu’à tripler la capacité de production.

La rapidité de déploiement et le « tout en 1 » sont une avancée majeure : La mise en œuvre facilitée permet une installation et une maintenance durable et à coût réduit dans tout contexte, même le plus reculé. En outre la capacité de projection rapide de cet équipement prêt à produire, associé à son économie en opération en font une solution facilement pérennisable, particulièrement adaptée à des formules flexibles de location de systèmes, plébiscitées que ce soit sur du court à long terme, ou des prestations de service (vente d’énergie et d’eau potable)

Encadré

Quid d’Ecosun Innovations ?

ECOSUN Innovations, filiale du groupe ECOSUN, est le spécialiste des solutions solaires off-grid et mobiles. La gamme se compose d’un ensemble de solutions de cadres, remorques et containers solaires couvrant des puissances unitaires de 2 à 144 kWc par unité.

Ces solutions sont déjà mises en œuvre entre autres dans de nombreuses applications d’électrification rurale, de situation de crise, humanitaire ou militaire. De nombreux pays à travers le monde et organisations comme l’ONU, l’OTAN, Médecins du Monde etc… sont déjà utilisateurs des technologies solaires Off-grid prêtes à brancher d’ECOSUN Innovations.