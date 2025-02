Oscaro Power placÃ©e en liquidation judiciaire

La sentence est sans appel ! Un détour par le site societe.com nous apprend que la dernière mise à jour concernant l’entreprise Oscaro Power date du 22 février dernier et annonce sa liquidation judiciaire sans appel. Un événement qui ne fait que confirmer les difficultés du groupe rapportées depuis plusieurs mois déjà.

Au mois d’octobre dernier, le magazine Que choisir alertait déjà les consommateurs sur la fragile situation d’Oscaro Power fondée par Pierre-Noël Luiggi. Le ver était déjà dans le fruit ! Le magazine rapportait en effet les commentaires négatifs reçus de clients mécontents de l’entreprise solaire, entre commandes incomplètes et non livrées et annulations de commandes dans l’attente de remboursements qui ne manquaient pas de traîner en longueur. Dans ce contexte, de nombreux fournisseurs ont très vite cessé leurs livraisons par crainte de défaut de paiement rendant l’activité d’Oscaro Power d’autant plus délicate avec des kits à usage d’autoconsommation en manque de complétude.

Pierre-Noël Luiggi évoque à l’époque la réorganisation de la distribution en Europe des panneaux photovoltaïques des fabricants chinois ainsi qu’un problème avec le système logiciel d’Oscaro Power mis en service, 6 mois plus tard que prévu. Sur Facebook, un collectif de clients insatisfait s’est mis en place. Très vite, plus d’un millier de mécontents ont fait part de leur mauvaise expérience avec le site concerné. Pourtant, et après un départ canon de la plateforme à sa création en 2021, la mécanique s’enraye dès 2023. L’engrenage ne s’arrêtera plus boosté par la spirale négative des commentaires sur les réseaux sociaux et les articles de presse à charge. Jusqu’à cette liquidation judiciaire effective en ce début d’année 2025 !