Orion Ã‰nergies et Lendosphere lancent la 2Ã¨me phase du financement participatif pour le dÃ©veloppement de 119 projets solaires

Après le succès de la première phase, Orion Énergies annonce l’ouverture de la deuxième opération de financement participatif, via Lendosphere, dédiée à un portefeuille de 119 toitures solaires. La première campagne avait atteint son objectif avec 1,5 million d’euros levés auprès de plus de 1 000 investisseurs inscrits sur Lendosphere. Cette deuxième opération, d’un nouvel objectif identique de 1,5 million d’euros, pourra être déplafonnée en fonction de sa dynamique jusqu’à 3 millions d’euros. Pour cette nouvelle opération, le taux d’intérêt a été relevé afin de tenir compte de l’évolution des marchés.Un investissement porteur de sens!

Pour accompagner le développement et la construction de ce portefeuille de 119 projets solaires, Orion Énergies a souhaité faire appel au financement participatif via Lendosphere, ouvrant ainsi cette opportunité d’investissement au plus grand nombre.

Démocratiser le financement des énergies renouvelables

Pour les investisseurs, c’est donc l’opportunité de décarboner leurs placements tout en bénéficiant des retombées économiques de ces projets qui représentent un investissement total d’environ 32,9 millions d’euros, et qui généreront un chiffre d’affaires annuel estimé de 2,6 millions d’euros. Pour participer, les investisseurs doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere. Pour Augustin Clément, Président et co-fondateur d’Orion Énergies : « L’intégralité des équipes d’Orion Energies est heureuse de présenter ce financement participatif pour un de nos portefeuilles de centrales solaires photovoltaïques. Il est composé de projets de rénovations de toitures existantes et de constructions de hangars neufs, réalisés pour nos partenaires privilégiés : le monde agricole, les collectivités locales et les entreprises. Cette collecte confirme notre volonté d’ouvrir au plus grand nombre la possibilité de prendre part à la transition énergétique ! »

119 projets solaires et 1 842 tonnes de CO 2 évitées par an