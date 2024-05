Orange France et ZE Energy signent un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire

Orange France et ZE Energy, société française qui développe, construit et opère des centrales solaires hybrides combinant photovoltaïque et stockage, annoncent la signature d’un CPPA (Corporate Power Purchase Agreement). Ce contrat d’achat d’électricité renouvelable, signé pour une durée de 15 ans, porte sur un volume de 90 GWh/an produit par une nouvelle centrale solaire hybride en cours de construction dans les Landes. Il permettra à Orange d’alimenter ses réseaux et infrastructures en énergie renouvelable à un prix stable.

Implanté sur un terrain communal de 60 hectares à Vert dans les Landes (40), le projet de parc solaire hybride « photovoltaïque + stockage » développé par ZE Energy, dont la construction a débuté en juin 2023, sera raccordé au réseau Enedis en début d’année 2025.

Un projet innovant et de grande ampleur dans les Landes

L’installation couplera une centrale photovoltaïque de 77 MWc à un système de stockage par batterie lithium-ion d’une capacité de 14,8 MW / 33,5 MWh afin de pouvoir conserver la production d’une énergie inépuisable, le soleil, lorsqu’elle est excédentaire et l’injecter dans le réseau quand elle est déficitaire. Cette solution technique permet de répondre au défi majeur posé par les énergies renouvelables : l’adéquation entre la production et les besoins des consommateurs. « Nous sommes très heureux de la signature de ce CPPA avec Orange France. Ce format d’avenir, promettant une électricité verte, à un prix stable, compétitif et sur une longue durée, ouvre la voie à une économie beaucoup plus vertueuse en matière de consommation énergétique. Les centrales hybrides de ZE Energy, visant une production flexible d’énergie solaire, commercialisée en circuit-court y participent pleinement. » souligne Mathieu Lassagne, Président de ZE Energy.

Un profil de production plus adapté aux besoins

Le parc solaire de Vert combinera ainsi tous les avantages en termes de coût de production, d’intégration dans le réseau électrique et de production d’une énergie bas carbone. Il s’agit du premier CPPA d’Orange France (Corporate Power Purchase Agreement ou contrat de vente d’électricité établi entre un producteur renouvelable et une entreprise consommatrice d’énergie) avec un opérateur de centrales hybrides « photovoltaïque + stockage ». Cette solution permet à Orange de bénéficier d’un profil de production plus adapté à ses besoins en écrêtant les pics de production, notamment en milieu de journée l’été. « Orange France poursuit sa stratégie d’approvisionnement en énergies renouvelables permettant de réduire l’empreinte carbone de ses activités. Ce type de PPA nous garantit une énergie renouvelable compétitive, et permet aussi, grâce aux batteries, de la stocker lorsqu’elle est en excédent afin d’éviter les pertes. Nous sommes fiers de signer ce contrat avec ZE Energy, une jeune entreprise française, productrice indépendante d’énergie renouvelable et précurseur dans le développement de nouveaux modèles hybrides de production. » conclut Jean-François Fallacher, Directeur Général Adjoint d’Orange et CEO d’Orange France.