Opticube : le kit solaire thermique Â« tout en un Â» de Sunoptimo fait le show Ã  Intersolar 2017

En 2015, Sunoptimo créait l’Opticube, un kit solaire « all in one » qui permet de lever les freins au développement solaire thermique dans l’industrie et le tertiaire. Aujourd’hui, pour faire écho à l’engouement toujours croissant pour cette technologie brevetée, et les demandes de plus en plus nombreuses venant du monde entier, Sunoptimo aura le plaisir de présenter l’Opticube à l’occasion d’Intersolar Europe 2017. Le rendez-vous à ne pas rater pour les acteurs de la technologie solaire thermique.

L’Opticube a la particularité de concentrer toute la complexité technique propre au solaire thermique, qui a été pensée et intégrée dans un container maritime de 20 pieds. La partie hydraulique étant intégralement pré-montée, il ne reste plus qu’à assembler la structure métallique et y fixer les capteurs, ce qui peut être effectué facilement et rapidement par n’importe qui. l’image d’un meuble d’une célèbre marque suédoise, il suffit de lire le manuel de montage !

L’Opticube permet de réduire drastiquement le coût de l’installation (d’environ 40% par rapport à un système solaire thermique classique), le tout en produisant de l’énergie entièrement verte, et à un coût inférieur à 20€ du MWh. Une bonne manière donc de réaliser des économies tout en sauvant la planète ! Fort d’un carnet de commande déjà bien rempli, Sunoptimo poursuit son développement à l’international avec des projets en France et en Afrique notamment. L’équipe Sunoptimo donne rendez-vous au Centre International des Congrès de Munich du 31 mai au 2 juin 2017 sur le stand A4.314.

