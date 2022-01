OPALE dÃ©marre son 1er projet dâ€™ombriÃ¨res solaires sur un parking jurassien !

Engagées depuis 2017 dans une véritable démarche de transition énergétique avec la mise en place d’un plan Climat Air Energie Territoire, les collectivités de Dole et du Grand Dole ont décidé en 2019 de concrétiser leur démarche et de se doter de sources de production d’énergie solaire locales. Elles ont alors choisi de confier à Opale Energies Naturelles le développement de plusieurs projets d’ombrières photovoltaïques sur les parkings de la salle de DolExpo, le parking du gymnase de Saint-Aubin et sur la future aire de covoiturage d’Authume.

Installées sur des surfaces de stationnement, les ombrières solaires sont des structures supportant des panneaux photovoltaïques, qui permettent à la fois d’abriter les véhicules et automobilistes du soleil comme des intempéries, et de produire une énergie verte et renouvelable, sans aucune artificialisation nouvelle des sols.

L’alimentation de près de 1 000 foyers dolois

Ainsi, 9 100 m² seront équipés d’ombrières solaires, pour une puissance totale de 1 850 kWc, soit l’alimentation de près de 1 000 foyers dolois en énergie locale et renouvelable. Toutes les autorisations étant obtenues, le chantier a débuté fin novembre 2021 pour une mise en service prévue en mai 2022. En accord avec ses valeurs, Opale a choisi Eneria comme contractant général et a confié les lots structures, fondations TP/VRD, électricités à des entreprises locales : Ravoyard, Caniotti et EMJ 70 ; ce qui représente 70% du montant total des investissements. Pour Florence Morin, directrice de l’activité photovoltaïque chez Opale Energies Naturelles, « le projet de Dolexpo s’inscrit pleinement dans les objectifs des territoires de s’approprier les lieux de production de l’énergie. A l’heure où la transition énergétique est prônée à tous les niveaux, consommer cette énergie verte en circuit court par les habitants et les acteurs du territoire du Grand Dole est un pas certain vers le verdissement de notre mix énergétique ».

Comme le souligne de son côté Jean-Pascal Fichère, président du Grand Dole « l’Agglomération du Grand Dole, particulièrement sensibilisée aux enjeux liés à la transition écologique, s’est fixée un objectif concret : travailler à une évolution des pratiques au niveau de la consommation, de la production et du vivre ensemble. Elle a notamment réfléchi sur les méthodes de décarbonation de l’énergie consommée sur le territoire. L’utilisation de panneaux photovoltaïques, en toiture de bâtiments publics ou sur des ombrières installées sur les parkings, comme cela sera le cas à Authume et Saint-Aubin, sans artificialiser de nouvelle parcelle, est donc apparue pertinente afin de répondre aux défis environnementaux ».

Encadré

A Propos d’Opale Energies Naturelles

Indépendante, innovante et engagée, Opale Energies Naturelles participe activement depuis 2008 à la transition énergétique des territoires ruraux et péri-urbains, en développant, construisant et exploitant, en étroite collaboration avec les acteurs locaux, des projets éoliens, biogaz ou photovoltaïques. Fondée par trois associés expérimentés et composée d’une équipe pluridisciplinaire de 50 personnes, dont le siège social est basé à Fontain à côté de Besançon, Opale Energies Naturelles s’appuie sur un ancrage local fort pour concevoir des projets raisonnés et adaptés aux enjeux de chaque territoire. Animée par le souci de l’excellence et le respect des partenariats humains, Opale Energies Naturelles continue de travailler quotidiennement à l’émergence de nouveaux modes de production et de consommation décentralisés et collectifs de l’énergie.