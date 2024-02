OKWIND et son tracker solaire TREA 40 000 prÃ©sents lors du salon Global Industrie du 25 au 28 mars Ã  Paris Villepinte

Le tracker solaire TREA 40 000 d’OKwind, solution d’autoconsommation énergétique en circuit court, a été lancé en 2023. Il s’affichera en création/innovation énergie durable au salon Global Industrie à Paris fin mars. Ce tracker d’un nouveau genre permet aux industriels de réduire leur facture énergétique et de décarboner leur industrie.

L’autoconsommation énergétique avec des trackers solaires permet de réaliser des économies tout en réduisant l’impact environnemental des activités des industries. Combinée à une solution de management de l’énergie, la nouvelle génération de tracker solaire TREA 40 000 offre une solution produisant de l’énergie renouvelable immédiatement disponible et permet de réduire de 30% à 40% la facture énergétique. Les trackers solaires TREA 40 000 sont conçus pour optimiser la production d’électricité des panneaux photovoltaïques. Ils intègrent un suivi bi-axes du soleil, une ventilation naturelle des panneaux afin de limiter les températures atteintes et d’améliorer les rendements, ainsi que des panneaux photovoltaïques bifaces. Ces caractéristiques permettent d’obtenir jusqu’à 70% de production d’énergie en plus par rapport à une installation fixe à puissance équivalente.

Une application utilisant la data et l’intelligence artificielle

Le TREA 40 000 se compose également d’une application utilisant la data et l’intelligence artificielle permettant un management simple de l’énergie : suivi en temps réel, sur l’application dédiée, de la production et de la consommation pour piloter intelligemment les besoins des industriels ; logiciels d’intelligence artificielle et utilisation du machine Learning pour accompagner le management de l’énergie. Les trackers solaires sont conçus et industrialisés à partir d’une démarche RSE forte et sont des solutions à très faible empreinte carbone. Cette dernière génération de trackers est Net Zéro Carbone.