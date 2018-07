OFATE/ PhotovoltaÃ¯que : l'amour est dans le prÃ©

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise le vendredi 12 octobre 2018 à La Défense/Paris au ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) un séminaire sur e thème de l’agrivoltaïsme en France et en Allemagne.

En France comme en Allemagne, les agriculteurs sont des acteurs majeurs de la transition énergétique et de la filière photovoltaïque. Selon la dernière étude de l’ADEME intitulée « Agriculture et énergies renouvelables : contributions et opportunités pour les exploitations agricoles » 11 000 exploitants agricoles produisaient de l’électricité d’origine photovoltaïque en France au début de l’année 2018, tandis que ceux-ci détenaient près de 25 % de la capacité photovoltaïque installée en Allemagne.

Avec la poursuite des objectifs fixés dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare Energien Gesetz, loi EEG), la contribution du secteur agricole à la transition énergétique et en particulier au développement du photovoltaïque est amenée à s’amplifier dans les années à venir. Selon des chiffres de l’Agence pour les énergies renouvelables (Agentur für Erneuerbare Energien), la part des investissements dédiés au photovoltaïque dans le secteur agricole est en constante progression et a atteint en Allemagne une part record de 37 % dans le cadre des nouveaux investissements dédiés aux énergies renouvelables pour l’année 2017. Selon l’ADEME, le nombre d’exploitations agricoles impliquées dans la production d’énergie renouvelable à partir d’énergie photovoltaïque devrait être multiplié par 10 d’ici 2030 en France.

Avec la baisse des coûts du photovoltaïque et la hausse des tarifs de l’électricité, de nouveaux projets de recherche ainsi que des modèles d’affaires en phase pré-commerciale émergent et mettent en évidence de nouvelles interactions entre agriculture et autoproduction d’électricité d’origine photovoltaïque. Au cours de ce séminaire, qui se déroulera intégralement en langue anglaise, l’OFATE propose d’échanger sur les points suivants :

Quelle est la situation actuelle de l’agrivoltaïsme en France et en Allemagne et quelles sont les initiatives menées en faveur de son développement dans les deux pays ?

Quels sont les derniers projets de recherche actuellement mis en œuvre en France et en Allemagne ?

Quels sont les retours d’expérience tirés de premiers projets d’agrivoltaïsme en matière de mobilisation des acteurs, de financement, d’exploitation mais aussi de valeur ajoutée ?

La manifestation vise à créer un dialogue entre acteurs industriels, scientifiques et institutionnels. Elle s’adresse à l’ensemble du secteur énergétique et de la branche des énergies renouvelables mais aussi au monde agricole et à ses représentants en France et en Allemagne. Elle aura lieu en anglais.

