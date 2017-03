OFATE : ConfÃ©rence sur la digitalisation de la transition Ã©nergÃ©tique en France et en Allemagne

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organisera le 11 mai 2017 à Berlin au ministère de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) une conférence sur le thème suivant : « La digitalisation de la transition énergétique en France et en Allemagne ». La transition numérique représente un des plus importants changements du secteur énergétique et modifie aujourd’hui la branche durablement. De nouveaux acteurs aux idées innovantes remettant en cause les modèles d’affaires traditionnels émergent sur le marché, l’électricité est produite de manière de plus en plus décentralisée et une multitude de processus est digitalisée. Par conséquent, ces changements bouleversent aussi la structure du système électrique, ses acteurs et modèles économiques.

La transition numérique ouvrira de nouvelles possibilités pour le développement et l’intégration systémique des énergies renouvelables. Elle a le potentiel pour accélérer la transition énergétique en France comme en Allemagne : une communication numérique améliorée entre producteurs, consommateurs, réseau et stockage peut décongestionner le réseau et permettre un meilleur équilibrage entre production d’énergies renouvelables fluctuantes et consommation. De plus, elle permet l’utilisation renforcée des énergies renouvelables pour tous les secteurs énergétiques (couplage des secteurs de l’électricité, de la chaleur et des transports). Ainsi, la gestion automatisée et intelligente des données ainsi que leur analyse, devient la base d’une transition énergétique digitalisée.

La conférence de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) cherchera à examiner ces changements profonds du système électrique et mettra l’accent sur les nouveaux modèles d’affaires, se développant avec la transition numérique. Les questions suivantes seront abordées dans le cadre d’un échange franco-allemand, se déroulant le 11 mai 2017 à Berlin dans les locaux du Ministère allemand pour l’Économie et l’Énergie :

Dans quelle mesure la transition numérique modifie-t-elle la production d’électricité, sa consommation et sa commercialisation ?

Quelles sont les stratégies des entreprises en France et en Allemagne face à la digitalisation ?

Quels nouveaux modèles d’affaires influencent aujourd’hui la branche ?

Comment le régulateur encadre-t-il ce changement en France comme en Allemagne ?

Quel rôle occuperont les nouveaux acteurs (« consomm’acteur ») ?

La manifestation vise à créer un dialogue entre acteurs industriels, scientifiques et institutionnels. Elle s’adresse à l’ensemble du secteur énergétique et de la branche des énergies renouvelables en France et en Allemagne. Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

