Octopus Energy lance SolarPlus pour optimiser l’autoconsommation et améliorer la flexibilité du réseau

Pour pallier la baisse du soutien de l’État aux petites et moyennes installations photovoltaïques sur toiture, réduisant par trois le prix auquel le surplus de l’électricité produite par les installations solaires des foyers français sera racheté, Octopus Energy lance SolarPlus. Une offre permettant d’économiser jusqu’à 90% sur sa facture d’électricité !

Octopus Energy Services, dont l’ambition est de devenir le leader du solaire en France, lance une offre inédite sur le marché, couplant solaire et flexibilité avec une batterie physique pilotable. Nommée SolarPlus, cette nouvelle offre intelligente permettra à ses bénéficiaires de réduire leurs factures et maximiser leur autoconsommation. Ainsi, selon les calculs d’Octopus Energy :

Un particulier installant pour la première fois des panneaux solaires avec batterie pourra économiser jusqu’à 90% sur sa facture d’électricité la première année (jusqu’à 1900 euros) en profitant de l’offre SolarPlus.

Un propriétaire possédant déjà une installation solaire avec batterie, lui, pourrait bénéficier d’une économie moyenne de 49% (jusqu’à 480€) sur sa facture d’électricité en optant pour le pilotage intelligent permis par SolarPlus – preuve que ce n’est pas l’installation qui fait la rentabilité mais aussi la manière dont elle est utilisée et optimisée.

Plus concrètement, l’offre SolarPlus se structure ainsi :

Tarif d’électricité exclusif : Octopus Energy garantit une électricité 3% en dessous du tarif réglementé de vente (TRV) et 428 heures creuses supplémentaires par an (deux heures creuses quotidiennes supplémentaires entre 14h et 16h du 1er avril au 31 octobre). Gain net : 15€ par an

Pilotage de la batterie : Octopus pilote la batterie de façon intelligente, pour garantir l’électricité la moins chère, à tout moment de la journée et de l’année. En été, la batterie stocke la production solaire des panneaux, et en hiver, Octopus charge la batterie en heures creuses afin d’en profiter en heures pleines. Gain net : 51€ par an.

Offre de rachat du surplus solaire : Octopus Energy rachète l’électricité produite mais non consommée au prix de 0,13€/ kWh, soit trois fois plus que le tarif de rachat de l’Etat (tarif bloqué sur 3 ans). Gain net : 234€ par an.

Pilotage du ballon d’eau chaude : Octopus Energy active le ballon d’eau chaude pendant le pic de production photovoltaïque en été (du 1er avril au 31 octobre), pour booster les économies. Gain net : 117€ par an.

“Avec ce triptyque – stockage, pilotage, autoconsommation – nous offrons une solution clef en main, qui permet aux foyers d’optimiser le recours au réseau. Nous croyons beaucoup en cette nouvelle offre pilotable pour le solaire : bien utilisées, les batteries permettront d’alléger le réseau lors des pics de demande. Équiper 600.000 foyers serait l’équivalent en flexibilité de 6 réacteurs nucléaires : une réelle opportunité pour rendre le système énergétique français plus flexible et indépendant, tout en soulageant le portefeuille des Français” explique Guillaume Bodson, Directeur général délégué d’Octopus Energy Services. Avec cette nouvelle offre, Octopus Energy Services mise sur l’innovation et l’optimisation de l’autoconsommation pour offrir aux particuliers des solutions plus performantes. L’entreprise ambitionne de couvrir 85 % du territoire métropolitain d’ici la fin de l’année, et l’installation de plus de 75 000 panneaux photovoltaïques – fabriqués en France et garantis 25 ans – d’ici fin 2026, pour rendre le solaire accessible au plus grand nombre. Ses techniciens installateurs sont formés localement et sont salariés chez Octopus Energy, avec qualité de service certifiée RGE.