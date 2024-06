Octopus Energy France inaugure son nouvel entrepÃ´t et un centre de formation unique dÃ©diÃ© Ã  lâ€™installation de panneaux solaires

Le fournisseur d’énergie verte, Octopus Energy France, dévoilera le 13 juin prochain à Amiens son tout nouvel entrepôt, ainsi que son centre de formation, pensé 100% pour l’apprentissage à l’installation de panneaux solaires (plusieurs types de toiture en hauteur seront installées afin de garantir une formation complète sur différents types de surface et différentes hauteurs et inclinaisons).

Octopus Energy France lance sa nouvelle offre d’installation de panneaux solaires avec une vision ambitieuse : accompagner le plus grand nombre dans une démarche de transition énergétique qui permette de réduire sa facture d’électricité. Grâce à l’intégration totale de l’ensemble de la chaîne logistique – de l’installation à la fourniture d’énergie – Octopus ouvre un premier entrepôt et centre de formation à Amiens, et cherche à recruter, sur ce site, 70 professionnels de l’énergie solaire en 2024, puis 120 en 2025.

D’une surface totale de 550 m², l’entrepôt situé à Amiens sera inauguré le 13 juin prochain en présence de Vincent Maillard, Président d’Octopus Energy France, ainsi que de nombreux professionnels du secteur, acteurs institutionnels et élus locaux. Cet entrepôt dispose d’un espace de 150m² dédié à la formation de futurs installateurs de panneaux photovoltaïques. Doté de plusieurs toitures d’entraînement, ainsi que d’un plateau dédié aux composants électriques, ce centre offrira des conditions privilégiées pour délivrer une formation de qualité, et transmettre le partage du savoir-faire et l’expertise des équipes d’Octopus Energy France. Ainsi, depuis ce premier entrepôt, Octopus Energy France sera en mesure de répondre à la demande d’installations solaires des particuliers résidant dans les Hauts de France, ainsi qu’au nord de la Normandie et de l’Île-de-France.

Encadré

À propos d’Octopus Energy France (anciennement Plüm énergie)

Octopus Energy France est un fournisseur d’électricité verte et locale ayant pour mission d’accélérer la transition énergétique. Pour cela, l’entreprise achète son électricité verte auprès de 18 centrales françaises, investit 1 milliard d’euros dans les énergies renouvelables en France d’ici 2025, et développe des outils technologiques innovants via sa branche Kraken Technologies. Afin de mieux maîtriser leur consommation d’électricité, les clients d’Octopus sont accompagnés par des experts et bénéficient d’outils numériques. Non seulement ils diminuent ainsi leurs factures, mais en plus, un système de cagnotte les récompense financièrement chaque fois qu’ils consomment moins que prévu. Ainsi, en moyenne, les clients d’Octopus font 10% d’économies sur leur budget d’électricité par rapport à leur fournisseur précédent. Octopus Energy France fournit de l’électricité aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux collectivités, telles que la Ville de Paris, ou des régions et départements comme le Calvados, le Puy-de-Dôme, les Bouches-du-Rhône, le Maine-et-Loire, le Pays Basque, etc.