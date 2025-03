Octopus Energy annonce 4 nouveaux investissements dans les énergies renouvelables en France

Octopus Energy Generation, la branche production d’Octopus Energy, vient de réaliser quatre nouveaux investissements dans les énergies renouvelables en France, capables d’alimenter plus de 150.000 foyers. Combinés, ils permettent à Octopus Energy de franchir le cap des 500 MW d’énergie verte gérés dans plus de 30 actifs (parcs éoliens et centrales solaires), déjà opérationnels ou en cours de construction, à travers tout l’Hexagone.

Pour le groupe Octopus Energy, la France représente en Europe le marché le plus dynamique en termes de production d’énergie verte. Ces nouvelles annonces marquent une étape significative de son plan d’investissement dans le pays, un milliard d’euros dans l’énergie verte d’ici la fin d’année.

Octopus Energy se renforce sur le solaire …

Pour accélérer sur la production d’énergie solaire, Octopus Energy soutient l’expansion en France (après l’Espagne, la Roumanie et le Portugal) de FFNEV, spécialisé dans le développement et la gestion de projets d’énergies renouvelables et de stockage. Cette opération a été réalisée via le fonds “Octopus Energy Developmenaccelet Partnership”, qui a pour ambition d’investir dans les premières phases de production de nouvelles énergies vertes. FFNEV France a pour objectif de développer 500 MW de nouvelles centrales photovoltaïques (soit suffisamment d’énergie pour alimenter 110.000 foyers) et 100 MW de capacité de stockage d’ici 2030, dans les régions Grand Est, Nord, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie notamment. En outre, Octopus Energy a acquis deux fermes solaires récemment opérationnelles de BayWar.e. d’une capacité combinée de 80 MW, pour le compte de son fonds Sky. Situées dans l’Indre et en Charente Maritime, ces fermes solaires comptent parmi les plus grandes de France et peuvent alimenter près de 18.000 foyers par an. Ces acquisitions font suite au rachat par Octopus, en début d’année, du développeur de projets agrivoltaïques OX2 France.

… et se muscle dans l’éolien

Côté énergie éolienne, Octopus Energy a racheté à Enertrag le parc éolien “Vallée 1”, situé dans l’Aisne. Ce parc de 35 MW devrait être mis en service à la fin de l’année et alimenter en énergie verte plus de 14.000 foyers par an. Par ailleurs, Octopus Energy a acquis le parc éolien “Terrier de la Pointe”, basé en Nouvelle-Aquitaine. Composé de six éoliennes, il produit suffisamment d’électricité pour alimenter environ 10.000 foyers français par an. Les deux parcs éoliens ont été acquis pour le compte du fonds Sky. « La France a un potentiel incroyable pour devenir une puissance en matière d’énergie renouvelable. Nous cherchons à créer un système énergétique plus propre et moins cher pour tout le monde. Grâce à ces investissements, nous passons à l’échelle supérieure. » souligne Zoisa North-Bond, PDG d’Octopus Energy Generation.