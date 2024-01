O2 Solar garantit ses panneaux pour 15 ans Ã  compter du 1er janvier 2024

O2 Solar, marque déposée de Solar Distribution, évolue et propose maintenant une nouvelle garantie panneaux de 15 ans sur les puissances classiques de nouvelle génération mais aussi sur ses panneaux sur mesure.

Solar Distribution, spécialiste et fabricant de panneaux solaires photovoltaïques sur-mesure, fournit les plus grands groupes et filiales pour la maintenance de centrales PV avec des remplacements de panneaux à l’identique. Il y a quelques années, Solar Distribution a créé O2 Solar, marque française déposée d’ingénierie française. A partir du 1er janvier 2024, les panneaux sous marque O2 Solar seront garantis 15 ans pour toutes fabrications spécifiques ou de remplacement à l’identique des panneaux d’ancienne et nouvelle génération de 125W à 550W. A partir de 100 panneaux seulement, il faut compter un délai de fabrication de 3 à 4 mois.

O2 Solar réalise ses panneaux dans le profond respect des caractéristiques techniques, électriques et mécaniques. Dans un large choix des possibles : toutes puissances, longueur, largeur, épaisseur, couleur EVA, couleur de cadre, emplacement des trous de fixations, choix esthétiques, etc… Pour une reproduction à l’identique de tous panneaux, il suffit de présenter une fiche technique. La société respecte l’ensemble des caractéristiques que vous choisissez. En cas de besoin, il est possible de disposer de modules dotés d’une puissance supérieure à l’originale.

Chaque demande est spécifique et soumise à une étude précise. Le client choisit tout, il conçoit son module, et surtout il fait des économies en remplaçant ses panneaux à l’identique, avec à la clé, un gain de temps conséquent pour ce qui est de la main d’œuvre notamment :

-Inutile de refaire le calepinage

-Inutile de refaire le système d’intégration ou de surimposition

-Inutile de refaire les demandes administratives en mairie

-Inutile de redemander l’accord ERDF (Enedis)

Solar Distribution dispose également en stock ou dans son réseau d’anciens onduleurs neufs et en carton d’origine pour faire des remplacements à l’identique également. Les atouts : simplicité, gain de temps et gain d’argent. Là encore inutile de refaire les calculs, inutile de vérifier les compatibilités ou les plages de tension. Même principe très simple : on enlève et on remplace, quelques minutes suffisent !