novotegra Ã  BATIMAT 2024 : Le photovoltaÃ¯que, un secteur clÃ© du bÃ¢timent

A BATIMAT 2024, le fabricant européen de solutions de fixations photovoltaïques en toiture novotegra présente aux professionnels du bâtiment ses produits adaptés aux différents projets PV. L’occasion de mettre en avant ses dernières innovations.



En 2023, les solutions novotegra ont permis d’installer l’équivalent de 400 MW de puissance photovoltaïque sur le seul territoire français. C’est cette demande forte des professionnels pour du matériel fiable et de qualité qui a conduit novotegra à participer pour la première fois au salon international de référence pour le secteur de la construction.

« Fournir des conseils spécialisés et responsables aux professionnels du bâtiment »

Cette participation avec un stand dédié met en lumière l’importance croissante du photovoltaïque dans le bâtiment, levier de diversification important, nécessitant l’appui d’un spécialiste fiable et chevronné. « Les systèmes de montage en toiture sont, par définition, l’interface entre une toiture et des panneaux photovoltaïques, avec toutes les conséquences induites sur la tenue et l’étanchéité des bâtiments : nous avons donc à cœur de fournir des conseils spécialisés et responsables aux professionnels du bâtiment, car ils sont souvent seuls sur leurs chantiers. » précise Olivia Doise, Responsable des systèmes de montage novotegra France.

Des compétences spécifiques à mettre en lumière

La double technicité requise pour l’installation de panneaux solaires nécessite des compétences à la fois en couverture et en électricité. Consciente du besoin de sensibilisation et de formation des professionnels du BTP aux spécificités du photovoltaïque, novotegra forme et assiste ses clients installateurs toute l’année, dans toute la France. Une hotline chantier de techniciens français est également disponible par téléphone du lundi au vendredi. « Le photovoltaïque est longtemps resté l’apanage d’entreprises spécialisées. Dans un contexte de massification des installations, le secteur du bâtiment dispose de la plupart des compétences. Les entreprises ont cependant besoin d’intégrer le solaire à leur offre, et former l’ensemble de leurs personnels, des commerciaux aux équipes de terrain. » explique Olivia Doise.

Des systèmes « Made in Europe » et certifiés



La marque propose une grande diversité de solutions, fabriquées en Europe et réputées fiables et pérennes. La plupart des solutions novotegra sont disponibles sous Enquête de technique Nouvelle (ETN) ou Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx). Parmi les produits phares présentés, le système de fixation « Minirail Paysage » pour tôle trapézoïdale. Seul système de fixation de type minirail pour tôle trapézoïdale à bénéficier d’une ATEx du CSTB, obtenu en cotitularité avec ArcelorMittal Construction France, il s’agit d’un des systèmes de fixation les plus économiques du marché. Autre produit innovant, novotegra propose également le Green Roof, un système d’accroche pour panneaux photovoltaïques destiné aux toits végétalisés. Le système de montage accentue les effets positifs de la végétalisation, tout en protégeant la croissance des plantes. Les plaques de substrat qui accueillent le système de fixation agissent comme une unité de stockage de l’eau de pluie, tandis que la végétation rafraîchit les panneaux.

Encadré

Un stand complet à Batimat

Sur son stand H1-W085, Porte de Versailles, novotegra présentera un pôle dédié au photovoltaïque. Maquettes et démonstrations permettront de découvrir les solutions de montage innovantes proposées par l’entreprise.