NOVAFRANCE Energy passe du coqâ€¦Ã  lâ€™innovation

NOVAFRANCE Energy complÃ¨te sa levÃ©e de fonds avec CAAP Transitions et lance sa stratÃ©gie dâ€™innovation avec NOVAFRANCE Solutions. Â Le groupe clÃ´t ainsi son aventure industrielle autour des abris Ã volailles dÃ©sormais indÃ©sirables pour se lancer dans de nouveaux projets innovants â€¦Â Â

Les derniers chantiers dâ€™abris Ã volailles photovoltaÃ¯ques portÃ©s par NOVAFRANCE Energy sont dÃ©sormais terminÃ©s. Depuis 2020, prÃ¨s de 1000 abris ont Ã©tÃ© installÃ©s, reprÃ©sentant environ 50 MW de puissance cumulÃ©e et 62 GWh de production par an. Une solution plÃ©biscitÃ©e par les Ã©leveurs, qui permet d’amÃ©liorer le bien-Ãªtre animal et de rÃ©duire la mortalitÃ© en pÃ©riode de canicule. Afin de complÃ©ter les financements dÃ©jÃ structurÃ©s, NOVAFRANCE Energy vient de finaliser une Ã©mission obligataire auprÃ¨s du fonds CAAP Transitions (CrÃ©dit Agricole Alpes Provence Transitions) sur ces derniers abris Ã volailles. Â« Nous avons Ã©tÃ© sÃ©duits par la capacitÃ© de NOVAFRANCE Ã conjuguer ancrage territorial, innovation et impact environnemental concret. Câ€™est exactement le type de projets que notre fonds, avec sa capacitÃ© Ã proposer des solutions dilutives et non dilutives sur mesure, a vocation Ã soutenir Â», explique ClÃ©ment CÃ©lÃ©rier, directeur des investissements de CAAP Transitions. NOVAFRANCE Energy remercie lâ€™Ã©quipe de CAAP Transitions ainsi que les cabinets dâ€™avocats, DJuris et PVB Avocats, pour leur accompagnement rigoureux sur cette structuration financiÃ¨re.

Anticiper les Ã©volutions du marchÃ© et dâ€™explorer de nouveaux modÃ¨les

Dans une volontÃ© de se rÃ©inventer tout en restant fidÃ¨le Ã sa mission, NOVAFRANCE Energy a lancÃ© en 2024 une nouvelle filiale dÃ©diÃ©e Ã l’innovation : NOVAFRANCE Solutions. Cette entitÃ© a pour vocation dâ€™anticiper les Ã©volutions du marchÃ© et dâ€™explorer de nouveaux modÃ¨les avant leur intÃ©gration dans lâ€™offre globale du groupe. Câ€™est notamment elle qui porte le concept NOVEAUDISÂ®, une ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que multifonction prÃ©sentÃ©e en novembre dernier au Salon des Maires, combinant production solaire, rÃ©cupÃ©ration dâ€™eau de pluie, Ã©clairage autonome et confort pour les visiteurs des cimetiÃ¨res. NOVAFRANCE Solutions dÃ©veloppe Ã©galement des solutions adaptÃ©es au milieu urbain ou semi-urbain comme les intÃ©grations en toiture ou les ombriÃ¨res solaires mais Ã©galement des modÃ¨les innovants en autoconsommation collective (ACC) et en PPA destinÃ©s aux collectivitÃ©s, au secteur tertiaire et au monde agricole.

Â« Lâ€™innovation ne doit pas Ãªtre un luxe rÃ©servÃ© aux grandes structuresÂ Â»

Pour piloter cette dynamique, NOVAFRANCE Energy a nommÃ© Ã la direction de cette filiale Olivier Legras, ingÃ©nieur de formation, fort de plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience dans les Ã©nergies renouvelables. Il a notamment lancÃ© la filiale de Tecsol Ã La RÃ©union, oÃ¹ il a Ã©tÃ© prÃ©curseur dans les projets photovoltaÃ¯ques. Olivier Legras a Ã©galement travaillÃ© chez un promoteur immobilier de premier plan afin notamment dâ€™intÃ©grer des solutions solaires en autoconsommation collective dans des opÃ©rations tertiaires de grande ampleur. Â« Le marchÃ© photovoltaÃ¯que devient de plus en plus technique, fragmentÃ© et rÃ©glementairement exigeant. Notre rÃ´le, chez NOVAFRANCE Solutions, est dâ€™y apporter de la clartÃ© et des solutions concrÃ¨tes, fiables et duplicables Â», souligne Olivier Legras. Ce dÃ©veloppement sâ€™inscrit pleinement dans la vision portÃ©e par Yves Le Bel, prÃ©sident de NOVAFRANCE Energy : Â« Lâ€™innovation ne doit pas Ãªtre un luxe rÃ©servÃ© aux grandes structures. Notre rÃ´le, câ€™est dâ€™ouvrir de nouvelles voies accessibles aux territoires, aux Ã©leveurs, au monde Ã©conomique et aux collectivitÃ©s. NOVAFRANCE Solutions est une maniÃ¨re concrÃ¨te dâ€™y parvenir, mÃªme quand les obstacles rÃ©glementaires freinent nos modÃ¨les historiques. Â»

EncadrÃ©

Olivier Legras candidat au Bureau du SER

Ã€ lâ€™occasion de lâ€™ouverture des Ã©lections du Syndicat des Ã‰nergies Renouvelables (SER), NOVAFRANCE Energy se rÃ©jouit quâ€™Olivier Legras se porte candidat au Bureau. Sa candidature reflÃ¨te lâ€™ambition du groupe de faire entendre la voix des dÃ©veloppeurs agiles et engagÃ©s dans les territoires, au sein des instances nationales.