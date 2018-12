Nouvelle Technologie ennexOS : la plateforme de gestion de l'Ã©nergie de SMA

Un nombre croissant d’entreprises et de particuliers tirent parti de la gestion de l’énergie pour réduire leurs coûts d’énergie, s’affranchir des fournisseurs d’électricité et s’assurer un approvisionnement énergétique durable en autoconsommation. Pour une gestion de l’énergie efficace, il faut interconnecter tous les secteurs d’énergie et optimiser leur contrôle. Autre facteur important : l’intégration directe au marché de l’électricité. C’est pour en faciliter l’implémentation que SMA a développé ennexOS.

ennexOS développée par SMA est la première plateforme IoT de gestion de l’énergie qui regroupe les données de différents secteurs d’énergie dans un seul et même système. Outre l’électricité, elle inclut le chauffage, la réfrigération, le refroidissement, le stockage et la mobilité. ennexOS analyse tous les flux d’énergie et permettra à l’avenir de les contrôler de manière intelligente. « L’objectif est d’utiliser de manière efficiente l’énergie disponible dans tous les secteurs et d’identifier les économies potentielles. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire considérablement leurs coûts liés à l’énergie. Les producteurs d’électricité peuvent également accéder au marché de l’électricité par le biais de la plateforme ennexOS » souligne Pascal Richard, directeur commercial de SMA France. ennexOS permet de commercialiser directement leur excédent d’électricité sans équipement supplémentaire et sans durées de traitement interminables. De conception modulaire, ennexOS est évolutive et extensible à volonté. L’utilisation de la plateforme est donc très aisée pour les installateurs, conseillers en énergie, concepteurs de systèmes et opérateurs de systèmes solaires décentralisés de toutes tailles, qui peuvent l’adapter à leurs besoins et ainsi tirer parti des futurs modèles commerciaux du marché de l’énergie.

Planification des systèmes dans tous les secteurs

L’optimisation commence dès la planification et la simulation du système : jusqu’à présent, chaque secteur d’un système d’énergie devait être planifié et calculé individuellement. Le regroupement des résultats des calculs électriques et thermiques n’était possible qu’au prix d’efforts considérables. De ce fait, il était très difficile de calculer la rentabilité totale du système d’énergie. Désormais, le logiciel de planification Sunny Design Pro de SMA exploite les capacités d’ennexOS pour cartographier l’ensemble du système. Il inclut ce faisant tous les appareils producteurs et consommateurs d’électricité. « Les installateurs, concepteurs de systèmes et conseillers en énergie n’ont qu’à saisir les données principales du système en ligne sur l’interface utilisateur Sunny Design Pro. Ils reçoivent peu après une présentation détaillée du système comprenant toutes les données énergétiques et économiques majeures. Ils peuvent ainsi proposer à leurs clients une base de prise de décision solide assortie de prévisions fiables quant à la rentabilité du système d’énergie envisagé » poursuit Pascal Richard. Les paramètres peuvent être adaptés de manière flexible. Cela permet de simuler et de calculer les éventuelles extensions du système dès la phase de planification. Si le client décide d’implémenter un système, les données de l’installation sont importées via ennexOS pour la mise en service. Cela représente un gain de temps et d’argent très important.

Encadré

Se préparer à l’avenir de l’énergie digitale !

Il est à noter que les propriétaires d’installations photovoltaïques qui gèrent déjà intelligemment leur énergie grâce au Sunny Home Manager 2.0 pourront à l’avenir utiliser les fonctions d’ennexOS après une simple mise à niveau du logiciel. SMA développe en permanence les fonctions des composants du système ennexOS. Des mises à jour sont disponibles pour le Data Manager tous les trois mois environ. « L’avenir du monde de l’énergie recèle bien des surprises, et ennexOS est la plateforme parfaite pour s’y préparer » conclut Pascal Richard.

