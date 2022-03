Nouvelle installation agrivoltaÃ¯que Ã  Etoile-sur-RhÃ´ne : pour une arboriculture rÃ©siliente face au changement climatique

Sun’Agri, la SEFRA (Station expérimentale Fruits Rhône-Alpes) et la Chambre d’Agriculture de la Drôme inaugurent à Etoile-sur-Rhône (Drôme) une installation agrivoltaïque dynamique visant à protéger des aléas climatiques les cultures fruitières emblématiques de la vallée du Rhône (pêches, abricots, cerises). D’un montant total de 2,15 millions d’euros, ce projet comprend un démonstrateur et un dispositif expérimental pour une surface totale de près de 4 hectares.

Territoire historiquement agricole, la vallée du Rhône subit depuis plusieurs années les effets croissants du changement climatique : fortes chaleurs et sécheresses en été, gels printaniers, épisodes grêleux violents, etc. Ces phénomènes menacent l’écosystème agricole local, obligeant les producteurs à trouver des solutions d’adaptation efficaces et accessibles à court-terme. Dans ce contexte, Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme, la Chambre d’Agriculture de la Drôme, et la Station expérimentale Fruits Rhône-Alpes (SEFRA), déploient une installation agrivoltaïque dynamique sur arbres fruitiers au sein de la SEFRA . Le but : protéger les cultures fruitières des aléas climatiques, optimiser la production et la qualité agricole.

Valider s’il est possible de concilier ou non production agricole et production d’énergie

« Pour la première fois dans notre département, la CA26 accompagne un projet expérimental en agrivoltaïsme afin d’obtenir des références scientifiques pour la filière arboricole. L’objectif étant de valider s’il est possible de concilier ou non production agricole et production d’énergie sans dénaturer la production agricole. La Chambre d’agriculture est heureuse d’accompagner ce projet depuis sa genèse. » déclare Pierre Royannez, président de la Chambre d’agriculture de la Drome. L’agrivoltaïsme dynamique est une technologie de rupture visant à protéger les cultures agricoles des effets du changement climatique grâce à des persiennes solaires mobiles placées au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. Ces persiennes solaires sont au service des cultures : pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage et permettent de protéger les cultures des aléas climatiques. « Grace à un réseau de capteurs, le pilotage des panneaux sera géré par l’arbre, en fonction de ses besoins de lumière et des différentes phases végétatives afin de donner toujours la priorité au végétal. Ce projet permettra, outre la protection du verger, de répondre à d’autres enjeux sociétaux d’importance, qui sont la réduction de la consommation en eau des arbres dans un contexte de diminution de la ressource et la production d’énergie renouvelable qui est actuellement un défi très important à relever » rajoute Bruno Darnaud, Président de la SEFRA.

Affiner les algorithmes de pilotage des persiennes agrivoltaïques

L’installation de la SEFRA bénéficie de deux dispositifs agrivoltaïques : un démonstrateur et un dispositif expérimental. Le premier, d’une superficie de 2,6 hectares sous persiennes agrivoltaïques (accolé à une zone témoin de 1 hectare), est installé sur 7 variétés d’abricots, cerises et nectarines. Le démonstrateur est équipé de filets paragrêles se déployant automatiquement en cas de grêle et produira une puissance de 1,9 MWc, soit l’équivalent de la consommation de 530 foyers. Le dispositif expérimental de 1 850 m² (pour une zone témoin de la même superficie) portera sur la variété tardive de pêches Kinoléa. Il permettra de récolter des données agronomiques scientifiques précieuses afin d’affiner les algorithmes de pilotage des persiennes agrivoltaïques. La Chambre d’Agriculture de la Drôme réalisera le suivi agronomique des cultures fruitières protégées par l’installation. « Avec cette installation d’Etoile-sur-Rhône, nous allons pouvoir déterminer de manière très précise comment les cultures fruitières de la région réagissent au changement climatique, et surtout, comment notre technologie peut les protéger des différents aléas potentiellement dramatiques pour les agriculteurs. » déclare Cécile Magherini, directrice générale déléguée de Sun’Agri.

Le projet agrivoltaïque d’Etoile-sur-Rhône est issu d’un partenariat multi-acteur qui a permis sont émergence et garantira que le pilotage des persiennes sera priorisé pour les cultures. La SEFRA est ainsi le producteur agricole du projet, les parcelles étant la propriété de la Chambre d’agriculture de la Drôme. De son côté, Sun’Agri pilotera les persiennes pendant toute la durée d’exploitation du projet de manière à ce qu’elles favorisent la production agricole. L’investisseur principal pour ce projet d’un montant total de plus de 2,15M € est la plateforme d’investissement Râcines, créée par RGREEN INVEST et dédiée aux projets d’agrivoltaïsme dynamique