Nouveau SPRING4 : l’hybride dernière génération de DualSun, un parangon de chauffage bas carbone

Donner accès aux meilleures solutions technologiques solaires du marché est l’une des promesses de DualSun, créateur français de solutions solaires, dont la démarche repose dès l’origine sur une ingénierie innovante au service de la transition énergétique. A l’occasion du forum des énergies renouvelables ENERGAÏA (13 & 14 décembre 2023 à Montpellier), DualSun présente son panneau hybride dernière génération : le DUALSUN SPRING4 !

L’entreprise marseillaise est née en 2010 d’une volonté d’innovation avec la création du panneau SPRING, un panneau solaire 2-en-1, le 1er panneau hybride certifié au monde. L’innovation hybride est depuis toujours conçue par les équipes d’ingénieurs DualSun dans le centre de R&D basé à Marseille, en Provence.

Les choix techniques du nouveau SPRING4

Sans concession. Les équipes techniques de DualSun n’ont pas transigé dans la conception du nouveau SPRINGG4 pour le rendre :

Plus résistant : entièrement repensé, son nouvel échangeur thermique est en aluminium , il est ultra-résistant et permet une production thermique amplifiée.

: entièrement repensé, son , il est ultra-résistant et permet une production thermique amplifiée. Plus performant : il est doté de la technologie photovoltaïque TOPCon , une technologie de cellules nouvelle génération qui offre un rendement photovoltaïque maximal.

: il est doté de la , une technologie qui offre un rendement photovoltaïque maximal. Plus durable : comme pour le reste de sa gamme, DualSun a fait le choix d’un panneau à faible impact environnemental dit bas-carbone. De plus, la structure bi-verre de la face avant photovoltaïque, et la face arrière thermique en métal sont particulièrement durables : l’aluminium de l’échangeur thermique est recyclable à l’infini.

Le SPRING4 est comme ses prédécesseurs, fabriqué en France et certifié Made in France (n° FR IMF 2019-198). Son échangeur thermique est fabriqué dans l’usine DualSun dans l’Ain (01) avec des composants d’origine européenne, puis assemblé avec le panneau DualSun FLASH (fabriqué en Asie). L’usine est certifiée ISO 9001 et labellisée Industrie du Futur. Augmenter la production en France est un véritable engagement pour DualSun, au moment où la ré-industrialisation devient l’un des principaux défis pour le pays.

SPRING4 et chauffage solaire bas-carbone

Aujourd’hui le chauffage solaire est un marché encore trop peu développé en France. Pourtant, selon l’ADEME, le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie dans l’habitat. Il représente en moyenne 59 % de la consommation totale d’énergie. Alors que les technologies SPRING précédentes répondaient au besoin principal d’eau chaude sanitaire, le nouveau panneau hybride SPRING4 a quant à lui été spécialement pensé par DualSun pour du chauffage solaire bas-carbone dès lors qu’il est combiné avec une pompe à chaleur eau-eau. Cette nouvelle offre de chauffage via une pompe à chaleur solarothermique répond spécifiquement aux besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’électricité des foyers. Elle est une très bonne alternative en remplacement d’une chaudière à gaz.

Chauffage avec pompe à chaleur solarothermique : un fort impact économique et écologique

Cette nouvelle offre de chauffage avec pompe à chaleur solarothermique est plus performante. En prenant en compte le coût initial de l’installation et selon le niveau d’isolation du bâtiment*, une installation solarothermique permet d’économiser 80 à 90% sur la facture globale d’énergie (eau chaude, électricité, et chauffage inclus) dès la première année. Le couplage de panneaux SPRING4 avec une pompe à chaleur solarothermique bénéficie aussi de subventions en France (certificats d’Économies d’énergie et Ma Prime Rénov) pouvant atteindre jusqu’à 15.000 euros (selon le niveau de revenu du ménage). La performance énergétique de cette offre est aussi nettement supérieure. Elle est en moyenne 1.2 fois plus performante qu’une solution plus traditionnelle de chauffage avec pompe à chaleur air-eau en couplage avec des panneaux solaires photovoltaïques.

Par ailleurs, une pompe à chaleur solarothermique est un système durable et simple à mettre en œuvre. Comparée à une chaudière gaz traditionnelle, elle éviterait ainsi d’émettre 6 tonnes de CO2 par an et par foyer.** Pour l’installateur, elle permet d’éviter la manipulation de fluide frigorigène et l’installation d’une unité extérieure.

Hypothèses prises :

* En remplacement d’une chaudière gaz pour une famille de 4 personnes à Strasbourg, pour une installation de 6kWc en SPRING4 + une pompe à chaleur solarothermique de 9 à 12kW selon le niveau d’isolation. Taux d’autoconsommation de 40%, prix de l’électricité de 22,76c€/kWh et augmentation tarifaire de 6% / an, ainsi que tarif de revente du surplus de 13,13c€/kWh.

** L’impact de tout le matériel de l’installation est pris en compte, de la fabrication jusqu’au transport et recyclage.

Encadré

DualSun s’exporte en Suède

Le nouveau SPRING4 de DualSun fournit donc une excellente base pour du chauffage solaire rentable et écologique. Il améliore l’efficacité énergétique du système tout en réduisant l’empreinte carbone des bâtiments. Conscient des nouveaux marchés à conquérir à l’international grâce à cette nouvelle offre, DualSun a récemment officialisé son expansion en Europe du Nord avec l’ouverture de son nouveau bureau DualSun Nordic en Suède.