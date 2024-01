Nomination pour le groupe Volta : Philippe Reynard nouveau Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ©

Volta vient de nommer Philippe Reynard comme nouveau Directeur Général Délégué, au moment où le producteur d’énergies renouvelables amorce une nouvelle phase de son développement. Depuis le site de Corbières-en-Provence (Provence-Alpes-Côte d’Azur) où il sera basé, Philippe Reynard sera notamment chargé de déployer les solutions photovoltaïques du Groupe sur l’ensemble des territoires français.

A compter du 4 janvier dernier, Philippe Reynard est nommé Directeur Général Délégué de Volta Groupe. Cofondateur, directeur général puis président de Réservoir Sun, joint-venture de Engie et GreenYellow, il dispose d’une expérience de premier plan dans le domaine de l’énergie solaire (2018-2023) et en particulier en faveur de la démocratisation de l’autoconsommation. Il occupait auparavant le poste de Business Developer puis de Directeur de Cover Solar chez Engie (2008-2018), après avoir passé plus de 17 ans au sein de Gaz de France. Philippe Reynard est diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille (1989) et de la Kedge Business School (1989).

« Massifier le développement solaire en rénovation de toiture »

Volta, développeur indépendant d’énergie, finance, construit et exploite des installations de production d’énergie renouvelable. Le groupe intervient en particulier dans tous les domaines du photovoltaïque, avec une expertise particulière sur les toitures photovoltaïques, et de l’éolien, secteur où il s’est spécialisé dans le repowering, consistant à démanteler un parc éolien en fin de vie pour y placer des éoliennes plus performantes. Acteur national avec un fort ancrage territorial, Volta possède plusieurs bureaux en régions, regroupant 75 % des collaborateurs, et notamment à Corbières-en-Provence, siège de ses activités solaires. La société dispose d’un portefeuille d’environ100 MW de projets en exploitation ou en construction et de 500 MW de projets en développement. « Volta est un groupe à fort potentiel qui s’est développé à partir des territoires. Historiquement basé à Corbières-en-Provence dans le Luberon, mon berceau familial, Volta rayonne désormais sur tout le territoire national. Le projet industriel, son ancrage territorial fort et sa capacité d’innovation m’ont séduit. Le groupe dispose d’expertises clés (étanchéité, stockage etc…) pour massifier le développement solaire en rénovation de toiture, secteur aujourd’hui déserté par beaucoup d’opérateurs en raison de sa complexité. Fort de ces atouts et du soutien d’investisseurs de premiers plans, j’ai à cœur de mettre mon expérience à profit pour déployer Volta sur l’ensemble du territoire national et outre-mer afin de permettre au groupe de réussir son industrialisation, phase indispensable pour assoir l’entreprise dans la durée et en faire un acteur clé du développement du solaire en toiture », déclare Philippe Reynard, Directeur Général délégué.

« S’inscrire au plus près des besoins et des spécificités de chaque région »

« Après une levée de fonds réussie, Volta se met aujourd’hui en ordre de bataille pour accélérer son expansion et renforcer sa présence territoriale. L’arrivée parmi nous d’un professionnel aussi expérimenté et reconnu que Philippe Reynard, qui sera volontairement situé en région au cœur de nos projets et de nos équipes, nous permet de réaffirmer notre conviction : les énergies renouvelables représentent un formidable levier de développement pour nos territoires et nos projets doivent s’inscrire au plus près des besoins et des spécificités de chaque région », ajoute Benoît Duval, Directeur Général et cofondateur de Volta. « La nomination de Philippe Reynard à un poste aussi stratégique pour Volta, signe une nouvelle étape pour nous, plus offensive et déterminée en faveur du développement de projets solaires et éoliens qui ont du sens, partout en France », conclut Pierrick Morier, Président et cofondateur de Volta.