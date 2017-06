NEWHEAT rÃ©alise une levÃ©e de fonds d'1,8 millions d'euros pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement

NEWHEAT, acteur de la production de chaleur 100% solaire, finalise une levée de fonds de 1 800 000 € auprès de ses investisseurs privés historiques et de trois investisseurs dotés d’une vision long terme : NORIA, PONTICELLI FRERES et le GROUPE ETCHART. De quoi financer la réalisation de ses premiers projets !

Créée en 2015 et basée à Bègles (33) sur le site NEWTON de la technopole Bordeaux Technowest, NEWHEAT est une jeune entreprise innovante dont l’activité est la production de chaleur 100% solaire, sous forme d’eau chaude ou de vapeur, à destination des grands consommateurs industriels et des réseaux de chaleur urbains. Cette levée de fonds va permettre à NEWHEAT d’accélérer son activité de développement et de financer la réalisation de ses premières centrales solaires thermiques, tout en poursuivant ses efforts de R&D qui lui permettent aujourd’hui de détenir un savoir-faire unique en France dans la conception, la modélisation et l’exploitation de centrales solaires thermiques pour les applications industrielles et les réseaux de chaleur urbains.

La chaleur solaire : un enjeu mondial

L’utilisation d’énergie sous forme de chaleur pour des utilisations industrielles ou collectives est le premier poste de consommation d’énergie primaire dans le monde, et dépend aujourd’hui à 90% des énergies fossiles. Leur substitution par des énergies renouvelables est ainsi un enjeu clé dans le cadre des objectifs mondiaux de réduction des émissions de CO². Les technologies solaires thermiques sont des technologies matures, en particulier pour les applications dont la température est inférieure à 100°C. De plus, elles se sont récemment adaptées à la production de masse et voient aujourd’hui leurs coûts de production atteindre des niveaux toujours plus compétitifs.

NEWHEAT : un producteur d’énergie thermique aux compétences spécifiques

Grâce à ses compétences internes spécifiques dans la conception, la construction et l’exploitation efficace et optimisée de ses centrales solaires thermiques, NEWHEAT se positionne comme un acteur majeur de la production de chaleur solaire. Après la réalisation d’un banc de test durant l’année 2016, le démarrage des travaux du premier projet de NEWHEAT est prévu pour l’été 2017. D’une puissance de 3 MW, cette centrale fournira de la chaleur solaire sur 15 ans à un premier client industriel (situé en région Nouvelle-Aquitaine). Il s’agira de la plus grande centrale solaire thermique de France et de la première mondiale utilisant des trackers.

A horizon 2024, l’objectif de NEWHEAT est de réaliser environ 50 centrales solaires thermiques, d’une taille unitaire moyenne de 10 MWTh, représentant chacune environ 4 hectares au sol. La réalisation de ces centrales, dont 80% seront situées à l’international, permettra à NEWHEAT de devenir l’un des leaders mondiaux de la fourniture de chaleur solaire. NEWHEAT compte actuellement 8 collaborateurs dont 6 ingénieurs et 1 doctorant (dont la thèse est pilotée par le laboratoire thermique et procédé de l’université de Pau et des Pays de l’Adour). NEWHEAT est également soutenue depuis sa création par l’ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine et BPI, en particulier dans le cadre du financement de ses programmes de R&D.

Rappel de l’offre de fourniture de chaleur NEWHEAT

NEWHEAT propose à ses clients utilisateurs de chaleur (au premier rang desquels les réseaux de chaleur urbains et les sites industriels) de l’énergie thermique produite exclusivement à partir de technologies solaires thermiques à un prix plus compétitif que celle produite par les solutions classiques, en contrepartie d’un engagement de rachat de la chaleur produite sur une durée de 15 à 20 ans. Dans les régions suffisamment ensoleillées, NEWHEAT peut proposer un tarif de chaleur plus compétitif (de 10% à 30% en fonction des zones géographiques et des niveaux de températures demandés) que les moyens de production classiques (Gaz, Fioul, Biomasse, etc.).

