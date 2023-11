Newheat lÃ¨ve 30 Mâ‚¬, lâ€™Europe de la chaleur renouvelable en point de mire

Newheat, fournisseur de chaleur renouvelable et leader français de la production de chaleur solaire, vient de réaliser une levée de fonds de 30 millions d’euros auprès de SWEN Capital Partners, via sa stratégie SWIFT 2 (SWEN Impact Fund for Transition 2) et de ses partenaires historiques. Ces fonds seront affectés au déploiement massif des solutions de fourniture de chaleur renouvelable « 100% vertueuse » et à la conquête de l’Europe de la chaleur renouvelable. Un montant inédit pour l’entreprise, qui témoigne du fort intérêt des investisseurs dans la filière et plus spécifiquement dans le modèle et le positionnement unique de la société.

La chaleur est le premier usage énergétique en France, représentant 45% des besoins énergétiques finaux. Cette production de chaleur est aujourd’hui basée dans notre pays à 60% sur des énergies fossiles, et représente 80% de nos importations nationales de gaz[1]. Décarboner la chaleur est ainsi un enjeu absolument central et crucial de la décarbonation de notre mix énergétique et plus largement de notre indépendance énergétique. Pourtant ce sujet demeurait jusqu’à récemment un véritable « angle mort » de notre politique énergétique.

La chaleur renouvelable, un sujet majeur de la transition énergétique enfin traité à la hauteur des enjeux

Les 2 dernières années ont toutefois été marquées par une prise de conscience, notamment liée aux événements climatiques extrêmes sur tous les continents, aux vives tensions sur l’approvisionnement énergétique, ou encore aux prix des marchés de l’énergie qui explosent… Dans ce contexte, les décideurs publics semblent enfin décidés à accélérer la transition du secteur de la chaleur.[2] Ce basculement s’est également observé du côté des décideurs privés avec un intérêt croissant des investisseurs dans la chaleur renouvelable ; Newheat enregistre notamment depuis 2 ans une très forte hausse de son activité commerciale, avec des demandes entrantes et un intérêt vif de ses clients, que ce soit industriels ou collectivités locales et gestionnaires de réseaux. Par ailleurs, un point d’attention a également été mis en lumière par les travaux récents de l’ADEME ou du SGPE : celui des limites de la ressource biomasse et de la nécessité de hiérarchiser ses usages[3].

Newheat élargit son positionnement d’opérateur intégré et son savoir-faire unique à toutes les solutions de récupération et de production de chaleur renouvelable

Dans ce cadre, Newheat annonce proposer désormais des solutions pouvant combiner toutes solutions de récupération et de production de chaleur renouvelable, dont la priorité d’utilisation est déterminée pour chaque projet selon un ordre de « mérite environnemental » précis, tenant notamment compte des émissions de CO2, du respect de la biodiversité, mais aussi de la disponibilité des ressources et des contraintes locales du projet :

Récupération de chaleur fatale sur les sites industriels ;

Solaire thermique ;

Stockage de chaleur (cuve de stockage, sondes géothermiques, stockage en fosse…) ;

Pompes à chaleur industrielles ;

Combustion de ressources renouvelables : biomasse, biogaz.

Pour pouvoir décliner cette vision, la société construit depuis sa création un important savoir-faire technique interne lui permettant de concevoir, réaliser et exploiter des solutions de décarbonation « sur mesure », adaptées au cas par cas et optimisées pour chacun de ses clients. Ainsi, chaque projet intègre la récupération / production, mais également le stockage, la distribution et la fourniture d’énergie directement au sein des installations du client.

Ce savoir-faire technique, axé sur les enjeux de modélisation dynamique de systèmes énergétiques, de conception thermo-hydraulique et d’optimisation du pilotage des installations, a été reconnu à travers les programmes de R&D ambitieux et multi-primés de la société[4] et couronné par la sélection de Newheat en septembre 2023 dans le programme French Tech 2030[5].

Des solutions de décarbonation remplaçant jusqu’à 100% de l’énergie fossile

Ce savoir-faire technique et ce scope d’intervention élargi permettent aujourd’hui à Newheat de proposer à ses clients des solutions de décarbonation remplaçant jusqu’à 100% de l’énergie fossile qu’ils utilisent actuellement, et ce tout au long de l’année, préservant ainsi leur indépendance énergétique et les inscrivant de manière résolue dans une démarche de décarbonation vertueuse de leurs activités. « Nous sommes très heureux de réaliser cette opération avec nos investisseurs historiques et d’accueillir à notre capital la société de gestion SWEN Capital Partners. La confiance de cet acteur majeur du financement de la transition énergétique est à la fois une reconnaissance et un levier pour nous permettre d’accélérer le développement de notre activité. » déclare Hugues Defréville, co-fondateur et Président de Newheat. « 2023 est une année charnière dans la transition énergétique de l’Europe et de la France. L’enjeu de décarbonation de la chaleur est majeur : elle représente près de la moitié de l’énergie consommée en France et dépend encore très majoritairement d’énergies fossiles importées. Selon un travail de prospective à 2035 réalisé par une plateforme d’associations représentatives des collectivités territoriales, la production de chaleur renouvelable devrait atteindre 284TWh en 2035 pour couvrir près de 60% des besoins. C’est ce à quoi nous travaillons depuis 2015 et c’est l’ambitieux challenge que cette levée va nous permettre de contribuer à relever massivement ! »

SWEN Capital Partners aux côtés des partenaires historiques de Newheat pour cette nouvelle levée de fonds d’un montant inédit

Cet apport en capital est effectué par les principaux actionnaires historiques de la société (Noria, Bpifrance via son fonds FIEE et son équipe dédiée Fonds Impact Environnement, le groupe Etchart et la holding Holdheat), et par un nouvel investisseur de renom, qui apporte la majorité du montant levé et vient affirmer l’ambition de l’entreprise : la société SWEN Capital Partners au travers de sa stratégie SWIFT 2 (SWEN Impact Fund for Transition 2), stratégie d’impact européenne lancée en 2021, dédiée à la transition énergétique et plus particulièrement à l’investissement dans des infrastructures de gaz renouvelables (notamment dans des actifs de production de biométhane et hydrogène vert). Cet acteur de référence de l’investissement durable en non coté gère plus de 8 milliards d’euros d’actifs en Europe. « Nous sommes convaincus que le mix énergétique de demain comprendra la chaleur renouvelable et il est évident que Newheat est l’un des acteurs les plus avancés et pertinents pour relever cet enjeu grâce à son positionnement et son expertise. Nous sommes ravis de venir leur apporter notre soutien pour atteindre les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés » conclut Olivier Aubert, Directeur de Gestion chez SWEN Capital Partners.

Encadré

Les intervenants Investisseurs

SWEN Capital Partners : Thibault Thuillez, Gabrielle Hubert

Noria : Christophe Guillaume, Geoffroy de Carbonnières

Bpifrance : Samia Ben Jemaa, Gautier Danes, Sophie Paquin

Holdheat : Paul-François Croisille

Groupe Etchart : Romain Schwager

[1] Source : DAtaLab MTE, SDES, PPE, ADEME

[2] Notamment : les récents travaux de l’ADEME, du Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE), de l’association AMORCE ou des groupes de travail sur la stratégie énergétique de la France, l’augmentation du budget du Fonds Chaleur (800 M€ en 2024 vs 520 M€ en 2023).

[3] Selon l’AMORCE et ses partenaires, « La biomasse conservera une place prédominante dans la production globale de chaleur renouvelable, mais la nécessaire priorisation de l’énergie non délocalisable (chaleur fatale, géothermie, solaire thermique…) sur l’énergie délocalisable (biomasse, gaz renouvelable…) devra entraîner une vive croissance des sources d’énergie locales et sans combustion ».

[4] 2 fois lauréat du Concours d’innovation du Programme Investissement d’Avenir, 3 fois lauréat de programme européen Life et Horizon…

[5]Programme national visant à soutenir l’émergence d’innovations dans des secteurs stratégiques clés à haut potentiel de croissance et d’impact