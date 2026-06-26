Neoen remporte un contrat long terme pour une nouvelle batterie de 200 MW / 8 heures en Ontario

Neoen a remportÃ© un contrat de 20 ans portant sur la fourniture dâ€™un service de capacitÃ© de 190 MW / 8 heures Ã lâ€™Independent Electricity System Operator (IESO), lâ€™opÃ©rateur du rÃ©seau Ã©lectrique de lâ€™Ontario. Ce contrat a Ã©tÃ© attribuÃ© dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres Â«Â Long-TermÂ 2 Capacity ServicesÂ Â» organisÃ© par lâ€™IESO. ExplicationsÂ !

Les services de capacitÃ© seront assurÃ©s par une nouvelle batterie dâ€™une puissance de 200 MW / 1 600 MWh, qui stockera lâ€™Ã©lectricitÃ© lors des pÃ©riodes de faible demande et la rÃ©injectera dans le rÃ©seau Ã©lectrique pendant des pÃ©riodes de pointe. Lâ€™installation sera situÃ©e Ã environ 15Â km Ã lâ€™ouest de la ville de Dryden, dans le district de Kenora, dans le Nord-Ouest de lâ€™Ontario. La construction devrait dÃ©buter en 2028, avec une mise en service prÃ©vue en 2030.

Â«Â Un projet qui contribuera Ã un avenir Ã©nergÃ©tique plus local et plus rÃ©silientÂ Â»

La batterie sera codÃ©tenue Ã parts Ã©gales par Neoen et Eagle Lake First Nation. Elle gÃ©nÃ©rera dâ€™importantes retombÃ©es Ã©conomiques, notamment en matiÃ¨re de crÃ©ation dâ€™emplois et dâ€™investissements locaux. Il sâ€™agit pour Eagle Lake First Nation de leur premier projet dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã grande Ã©chelle.

Ce projet porte le portefeuille sÃ©curisÃ©de Neoen Ã 918 MW en Ontario, et Ã 1168 MW Ã lâ€™Ã©chelle du Canada. En Ontario, la sociÃ©tÃ© sâ€™est vu attribuer trois autres projets : un projet de stockage par batterie de 400 MWÂ / 4 heures sur le territoire ancestral de Saugeen Ojibway Nation, un parc solaire de 253Â MWc codÃ©tenu avec Garden River First Nation et un parc solaire de 65 MWc codÃ©tenu avec Matachewan First Nation. Â« Je tiens Ã fÃ©liciter notre Ã©quipe canadienne de ce nouveau contrat, qui nous amÃ¨ne Ã 675Â MW de capacitÃ© attribuÃ©e dans tout le pays en 2026. Ces succÃ¨s confirment le dynamisme de Neoen au Canada et illustrent notre volontÃ© de rÃ©pondre aux besoins croissants en Ã©lectricitÃ© avec des projets dâ€™Ã©nergie renouvelable et de stockage de haute qualitÃ©. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Eagle Lake First Nation et de rÃ©aliser ensemble un projet qui contribuera Ã un avenir Ã©nergÃ©tique plus local et plus rÃ©silientÂ Â» prÃ©cise Emmanuel Pujol, Regional CEO â€“ Americas de Neoen.

Â«Â Des partenariats significatifs avec les communautÃ©s des First NationsÂ Â»

Dans le reste du pays, ce portefeuille comprend Ã©galement Fox CoulÃ©e, un parc solaire de 93 MWc en opÃ©ration en Alberta, et Mino Giizis, un parc solaire en construction de 157Â MWc en Saskatchewan rÃ©alisÃ© en partenariat avec lâ€™Anishinabek Power Alliance. Â«Â Nous sommes ravis dâ€™avoir remportÃ© notre quatriÃ¨me contrat au Canada cette annÃ©e et dâ€™avoir sÃ©curisÃ© un portefeuille de plus de 1 GW en moins de quatre ans, ce qui place Neoen parmi les principaux acteurs des Ã©nergies renouvelables du pays. Cela dÃ©montre notre capacitÃ© Ã dÃ©velopper rapidement des projets compÃ©titifs, tout en Ã©tablissant des partenariats significatifs avec les communautÃ©s des First Nations. Plus que jamais, nous sommes dÃ©terminÃ©s Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique au Canada, comme dans le reste du monde Â» conclut Xavier Barbaro, CEO du Groupe Neoen.Â