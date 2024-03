Neoen remporte 119 MWc de projets solaires au sol en France

Neoen a remporté 7 centrales solaires au sol pour un total de 119 MWc dans le cadre du dernier appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). A l’issue de cette 5ème période d’appels d’offres PPE2, Neoen conforte sa position de premier lauréat dans la catégorie « centrales au sol » avec, au total, en cumulé, 479 MWc remportés en deux ans !

Neoen a remporté 119 MWc de projets lors du dernier appel d’offres gouvernemental pour les centrales solaires au sol gérés par la CRE. Neoen s’est vu attribué sept projets d’une puissance allant de 5 à 30 MWc, et se classe ainsi second lauréat derrière EDF. Avec 479 MWc remportés depuis deux ans, Neoen conserve sa position de premier lauréat en cumulé dans cette catégorie sur les cinq périodes de l’appel d’offres PPE2. « Je félicite notre équipe pour cette nouvelle réussite et je remercie tous nos partenaires dans ces projets. Depuis le lancement de ces appels d’offres pour des centrales au sol en décembre 2021, Neoen est l’acteur qui a remporté la plus grande capacité : nous sommes fiers de participer aussi activement à la décarbonation de notre pays » confie Guillaume Decaen, directeur du développement France de Neoen.

Neoen s’affirme à nouveau comme le leader français indépendant des énergies renouvelables

Neoen a développé ces projets en étroite concertation avec les élus locaux et les acteurs du territoire. Ils se situent dans les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Leur nombre et leur diversité illustrent la capacité et l’expertise de Neoen à développer des centrales photovoltaïques au sol sur l’ensemble du territoire français. « Ces nouveaux succès illustrent encore une fois notre capacité à développer des projets à la fois compétitifs et créateurs de valeur. Avec 119 MWc remportés dans cette session, Neoen continue de s’affirmer comme le leader indépendant des énregies renouvelables en France qui est un pays clé pour Neoen » précise Xavier Barbaro, PDG de Neoen.

Un des premiers projets agrivoltaïques d’Ariège

La construction de ces parcs solaires devrait s’échelonner entre 2024 et 2028 et sera confiée à des EPC français, spécialistes du photovoltaïque. Elle générera de nombreuses créations d’emplois directs et indirects ainsi que des retombées économiques importantes pour les territoires. Parmi les sept projets lauréats de la catégorie « centrales au sol », le parc de Lapenne (21 MWc) en Ariège est l’un des premiers projets agrivoltaïques du département. Il permettra à un éleveur déjà installé de diversifier ses sources de revenus en combinant, sur un même espace, l’exploitation d’un élevage ovin et la production d’électricité renouvelable. L’Institut de l’Elevage (IDELE), avec lequel Neoen collabore depuis plusieurs années, y réalisera un suivi annuel.