Neoen lance la construction de la plus grande batterie de SuÃ¨de, Isbillen Power Reserve, pour intÃ©grer les EnR

Neoen vient de démarrer la construction de sa batterie Isbillen Power Reserve à l’occasion de la visite du président Macron en Suède. D’une capacité de 93,9 MW / 93,9 MWh, Isbillen Power Reserve est la plus grande batterie des pays nordiques. Sa mise en service est prévue dans le courant du premier semestre 2025. Isbillen Power Reserve fournira au réseau électrique suédois des services garantissant sa sécurité et sa fiabilité. Il s’agit de la deuxième batterie et du quatrième actif en construction de Neoen en Suède.

Neoen a donné à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d’énergie par batterie, l’instruction de lancer la construction d’Isbillen Power Reserve. Faisant suite à la signature du contrat EPC clé en main en décembre 2023, les travaux ont désormais officiellement démarré sur le site. La signature officialisant ce premier « coup de pelle » a eu lieu lors du Business Forum franco-suédois organisé fin janvier à l’occasion de la visite du Président de la République à Stockholm.

Faciliter l’intégration de nouvelles centrales d’énergies renouvelables

Cette batterie lithium-ion de 93,9 MW / 93,9 MWh, la plus grande des pays nordiques, sera située dans le comté de Västernorrland, à quelques kilomètres de Storen Power Reserve (52 MW / 52 MWh), l’autre batterie suédoise de Neoen dont la construction est en cours d’achèvement. Isbillen Power Reserve sera raccordée à la ligne de transmission 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue au cours du premier semestre 2025. Conformément à son modèle develop-to-own, Neoen sera le propriétaire et l’exploitant à long terme de Isbillen Power Reserve. La batterie fournira à Svenska Kraftnät, l’opérateur du réseau de transport d’électricité suédois, des services de réserve primaire. Martin Höhler, CEO d’E.ON Energidistribution, souligne : « Ce projet de batterie contribuera à stabiliser le réseau électrique suédois de manière significative et complètera le déploiement des énergies renouvelables dans le pays. Les demandes de raccordement au réseau de ce type d’installations sont en forte hausse, ce qui est une bonne nouvelle à la fois pour le climat et pour la production électrique suédoise qui va ainsi pouvoir encore augmenter. » Elle participera à l’équilibrage en temps réel entre la production et la consommation d’électricité, contribuant de manière efficace et à moindre coût à la stabilité du système électrique tout en facilitant l’intégration de nouvelles centrales d’énergies renouvelables. Avec plus de la moitié de la valeur du projet d’origine européenne, la construction d’Isbillen Power Reserve favorise l’industrie européenne : les conteneurs de batterie seront fabriqués et assemblés dans l’usine de Nidec en France, les onduleurs seront produits en Italie, et les travaux de génie civil et électrique seront réalisés par une entreprise suédoise. Enfin, l’ingénierie et la gestion de projet seront réalisées en France et en Suède.

Une centrale solaire de 100 MWc

Cette nouvelle batterie illustre l’ambition de Neoen de devenir un acteur de premier plan en Suède. Outre Isbillen Power Reserve (93,9 MW / 93,9 MWh), le portefeuille d’actifs de Neoen en Suède comprend le parc éolien de Storbrännkullen (57,4 MW), la centrale solaire de Hultsfred (100 MWc) et Storen Power Reserve (52 MW / 52 MWh), ces trois actifs étant actuellement en construction. Par ailleurs, l’équipe de Neoen établie à Stockholm depuis 2020 développe de nombreux autres projets dans le pays, dont plus de 400 MW de projets de stockage. Ce développement s’inscrit dans la stratégie de Neoen qui vise à renforcer ses investissements dans le stockage, conformément à ce que la société a annoncé en 2023. Isbillen Power Reserve, dont le démarrage de la construction suit celui de Yllikäla Power Reserve 2 en Finlande (56,4 MW / 112,9 MWh), est la quatrième batterie de Neoen dans les pays nordiques, avec Yllikkälä Power Reserve 1 (30 MW / 30 MWh), en opération depuis 2020, et Storen Power Reserve en Suède. Avec près de 1,6 GW / 3,1 GWh de batteries en opération ou en construction, Neoen est un leader reconnu dans le domaine du stockage. Neoen détient et opère notamment deux des plus grandes batteries au monde : la Victorian Big Battery de 300 MW / 450 MWh ainsi que la Hornsdale Power Reserve de 150 MW / 193,5 MWh, toutes deux en Australie. Laetitia Prot, directrice générale de Neoen Sweden, déclare : « Nous nous réjouissons de lancer la construction de cette grande batterie, qui est un nouveau record pour la Suède. Je tiens à remercier particulièrement E.ON et toutes les parties prenantes locales pour leur soutien actif. Avec maintenant plus de 300 MW en opération ou en construction en Suède, dont 146 MW de batteries, nous sommes fiers d’être l’un des acteurs les plus dynamiques du secteur des énergies renouvelables en Suède. » Et Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, de conclure : « Je félicite notre équipe pour cette deuxième grande batterie en Suède, pays dans lequel Neoen apporte des solutions concrètes pour accélérer la transition énergétique. Les batteries révèlent tout le potentiel des énergies renouvelables en facilitant leur intégration dans le réseau électrique. C’est précisément là toute la valeur qu’apporte Neoen grâce à son expertise. Et ce n’est que le début : Neoen est déterminée à devenir un acteur de premier rang en Suède. »