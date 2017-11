mypositiveimpact.org : votez pour la cuisine solaire du restaurant Le PrÃ©sage de Marseille

Pour que les bonnes idées de quelques-uns deviennent la chance de tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme (ex Fondation Nicolas Hulot) et l’Union Nationale des CPIE, organisent la seconde édition des trophées My Positive Impact. Objectif : apporter visibilité et crédibilité aux solutions pour le climat, encore trop souvent méconnues, pour les aider à grandir. Sélectionnée parmi plus de 200 projets, Le Présage est une solution pour le climat qui consiste à utiliser l’énergie solaire pour alimenter le fourneau central de cuisine. Les habitants de Marseille, de sa région, mais aussi de la France entière ont jusqu’au 30 novembre pour la soutenir en votant sur mypositiveimpact.org. A la clé, un trophée et de quoi booster sa notoriété grâce aux partenaires médias de l’opération.

Lancé en octobre 2016, ce modèle de restauration atypique s’appuie d’abord sur une innovation technologique : un fourneau professionnel de cuisine solaire (composé d’un concentrateur solaire adapté à une plaque coup de feu), auquel l’on a adjoint une petite unité de méthanisation. Les deux premières phases du projet ont déjà permis de valider le concept économique, son fonctionnement, et de servir au total plus de 1300 couverts. La troisième phase permettra au restaurant solaire de s’implanter de façon pérenne sur un territoire (des négociations sont en cours avec la Métropole Aix Marseille Provence), d’édifier un bâtiment écologiquement exemplaire, et de planter une forêt-jardin pour cultiver fruits et légumes et valoriser les déchets (compost, phyto-épuration des eaux usées).

