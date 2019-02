Monabee lance Â« Energee' z Â», sa nouvelle offre d'autoconsommation pour les particuliers

A l’occasion de sa participation au salon Be Positive qui se déroulera du 13 au 15 février prochains à Eurexpo Lyon, Monabee, start-up lyonnaise spécialisée dans la réduction des consommations énergétiques, annonce le lancement de son offre d’autoconsommation solaire pour les particuliers. Une nouvelle offre qui vient répondre aux enjeux de la transition énergétique et de la hausse des tarifs de l’énergie en s’appuyant sur l’expertise du secteur photovoltaïque de Monabee et sur ses innovations technologiques.

Forte de 6 ans d’expérience sur le secteur photovoltaïque, de plus de 4 000 installations gérées et d’une croissance de 2 843 % sur les 3 dernières années, Monabee se positionne aujourd’hui parmi les principaux acteurs français de l’optimisation de la consommation énergétique à destination des particuliers et professionnels. « Face aux enjeux de la transition énergétique et à l’augmentation des tarifs de l’énergie, l’autoconsommation d’énergie devient une solution évidente. Produire son électricité grâce à sa toiture solaire et la consommer localement est aujourd’hui possible ! Jusque-là quasiment confidentielle, l’autoconsommation solaire vient de passer, au mois de septembre 2018, le cap des 33 000 installations*. Grâce à cette nouvelle offre, nous souhaitons contribuer au développement de l’autoconsommation et accompagner les particuliers en leur apportant une installation personnalisée, fiable et adaptée à leurs besoins » souligne Clara Trévisiol, Co-fondatrice de Monabee

Dédiée à tout particulier propriétaire d’une maison individuelle désireux de produire et consommer sa propre énergie, la nouvelle offre d’autoconsommation solaire de Monabee s’appuie sur son expertise pointue de l’énergie solaire, sur des solutions matérielles et logicielles innovantes développées par son bureau d’étude et sur des partenaires de confiance :

▪ Audit, conseil et dimensionnement de l’installation : grâce à son outil DIA de Dimensionnement Intelligent de l’Autoconsommation, Monabee réalise un audit sur les habitudes de consommation du foyer et détermine ainsi, et de manière personnalisée, les besoins énergétiques d’une habitation et l’installation optimale à mettre en place : étude de la consommation d’énergie, du potentiel de la toiture, de l’environnement, des aspects juridiques, conseil sur l’installation et son dimensionnement, choix de matériel de qualité, français ou européen, bénéficiant de garanties sur 25 ans (panneaux solaires, onduleurs), recommandations pour optimiser la consommation,

▪ Prise en charge des démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires au projet : déclaration de travaux auprès des mairies, changement de situation auprès d’Enedis,

▪ Installation : Monabee s’appuie sur son réseau de partenaires qualifiés pour la pose de l’installation, disposant de toutes les certifications ; un réseau qui sera étendu dans le courant de l’année 2019 avec un programme de recrutement de nouveaux partenaires installateurs sur les zones géographiques Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et Grand Ouest.

▪ Monitoring et pilotage : grâce à sa solution Optimee’z, Monabee assure l’optimisation de la consommation d’énergie et améliore la rentabilité de l’installation, permettant ainsi à ses clients de gagner de 30% à 40% d’autoconsommation supplémentaire par rapport à une installation non monitorée : pilotage des équipements énergivores, optimisation de l’utilisation des équipements en fonction de la production solaire,

▪ Suivi en ligne de la consommation et de la production à tout moment, grâce à un accès web et mobile.

▪ Maintenance et services : Monabee offre un service d’accompagnement incluant un support technique, des alertes en cas de dysfonctionnement, la maintenance de l’installation, l’accompagnement administratif auprès des assurances en cas d’incidents,

Avec une durée moyenne d’installation de 2 mois, le coût de cette nouvelle offre comprend l’installation (avec des solutions de financement) et un forfait de maintenance basé sur différents niveaux de services. Elle est déjà commercialisée au sein des agences de Monabee à Lyon-Dardilly, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Béziers.

Rencontrez Monabee sur BePositive pour parler de cette nouvelle offre et connaitre leurs actualités ! Hall 6 Stand 6R44

* Source : Enedis, « Le Mix par Enedis »

