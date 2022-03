Mint fait lâ€™acquisition de la marque PlanÃ¨te OUI et de son portefeuille de 120 000 clients rÃ©sidentiels

Avec l’acquisition de Planète OUI, Mint double de taille et rentre dans le top 5 des fournisseurs d’énergie en France avec près de 250 000 compteurs électricité et gaz. Cette opération de consolidation du marché entre parfaitement en ligne avec la stratégie de croissance annoncée par Mint !

La société Mint, fournisseur de services Energie et Telecom écoresponsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, annonce l’acquisition de la marque Planète OUI, fournisseur d’électricité, de biogaz et de bois de chauffage 100% verts et 100% français. Cette opération fait suite à la décision du Tribunal de Commerce de Lyon qui a approuvé dans une décision en date du 24 février 2022, l’offre de reprise de Mint visant à acquérir la marque et la base de clients résidentiels de la société OUI ENERGY pour un montant de 1,5 M€.

Un nouveau leader de l’énergie verte et décarbonée avec 230 000 clients, engagé dans la transformation énergétique

Avec cette opération, Mint franchit une étape structurante de son développement et satisfait son objectif volontaire de conquête commerciale pour 2022 en acquérant environ 120 000 clients résidentiels supplémentaires. Parmi ces clients, 20 000 d’entre eux disposent également d’une offre gaz dans le cadre de l’offre duale électricité verte et biogaz portant à 140 000, le nombre de compteurs électricité et gaz. Cette opération de rachat permet au Groupe de multiplier par 2 la taille de son portefeuille de clients résidentiels. Pour rappel, Mint vient de publier un chiffre d’affaires 2021 de 107 M€ en hausse de 40% par rapport à 2020. Face à la hausse généralisée des prix d’achat de l’électricité sur les marchés mondiaux, la problématique de l’approvisionnement des fournisseurs d’énergie est devenue centrale et critique. Face à cet enjeu, Mint tient à faire savoir qu’elle a obtenu une quantité d’ARENH en ligne avec la taille de son nouveau portefeuille clients. Mint rappelle qu’une couverture intégrale des besoins reste toutefois dépendante des aléas climatiques qui peuvent faire augmenter les demandes en électricité alors que le parc français de production électrique ne parviendrait pas à couvrir les besoins. Ce risque, assez important lors des mois d’hiver, est relativement minimisé à partir du printemps.

Une complémentarité parfaite pour un projet créateur de valeur

La pérennisation de 44 emplois du site de Planète OUI à Lille permet au nouveau Groupe de disposer immédiatement de compétences complémentaires en matière de relations clients et de télévente, favorisant la vente de services additionnels à valeur liés à l’autoconsommation et l’efficacité énergétique. Le nouvel ensemble Mint rassemble 90 collaborateurs dédiés au succès d’un projet ambitieux de transformation du mix énergétique français sur 2 sites (Montpellier et Lille). Cette équipe de professionnels pourra répondre aux besoins des 230 000 clients. Kaled Zourray, Directeur Général de Mint, déclare à l’occasion de cette opération : « Nous sommes très heureux d‘accueillir les clients résidentiels de Planète Oui au sein de Mint. Notre vision de la transition énergétique est parfaitement alignée. Les marques Mint Energie et Planète Oui continueront à co-exister et à proposer chacune les services promis à leurs clients respectifs aux mêmes conditions qu’avant. Ce doublement de taille nous permet de réinitier dès ce début d’année 2022 une stratégie commerciale conquérante ». Gaël Joly, Directeur Général Délégué de Mint, ajoute : « Cette opération nous permet de prendre une avance considérable sur le plan d’acquisition qui avait été révélé à l’occasion de l’OPA amicale d’EODEN au capital de Mint en février 2021. Après une année marquée par une crise sans précédent des prix de l’énergie, le renforcement de notre portefeuille clients permet désormais à Mint de disposer d’un rayonnement suffisant pour engager de nouveaux développements au service de l’efficacité énergétique. C’est cette opération que nous attendions pour concrétiser notre plan stratégique à long terme visant à diversifier et étendre les sources de revenus directement liés à l’activité de vente d’énergie aux particuliers. Dans un premier temps, et avec l’appui de notre actionnaire de référence EODEN RESSOURCES et ses participations, la fourniture de prestations à valeur ajoutée comme les travaux et services liés à l’autoconsommation et à l’efficacité énergétique constituera une étape majeure de cette progression dans la chaîne de valeur. A moyen terme, Mint entend diversifier les sources de ses approvisionnements énergétiques en vue de renforcer son indépendance et devenir un acteur intégré engagé dans la transformation. A cet égard, l’appui industriel d’EODEN RESSOURCES sera déterminant pour favoriser le succès de cette stratégie à l’origine d’un nouveau leader de l’énergie verte et décarbonée pour tous. »

Au regard de la solide situation financière de Mint et malgré le contexte actuel du secteur de l‘énergie, aucune augmentation de capital ou autre opération de financement dilutive pour les actionnaires n’est à ce jour envisagée. Mint dispose en effet aujourd’hui de toutes les ressources nécessaires et d’une visibilité suffisante lui permettant de poursuivre l’exécution de sa stratégie tant par croissance organique que par d’éventuelles nouvelles acquisitions.