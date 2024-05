Meyer Burger laisse entrevoir une poursuite de ses activitÃ©s de fabrication de modules en Europe et rassure sur ses garanties produits

L’actualité de Meyer Burger avait fait grand bruit. A l’heure où le parlement européen met en place des mesures pour préserver l’industrie photovoltaïque européenne, le groupe suisse a annoncé la fermeture de son usine en Allemagne et assumé une réorientation sur le plan de la production. Direction : les US… Un site de production de modules Meyer Burger de 2 GW à la pointe de la technologie est d’ailleurs actuellement en cours de construction aux États-Unis. Reste que Meyer Burger tient à mettre les choses au point. Son exil industriel n’est en rien synonyme du marché européen. « Nous poursuivons nos activités commerciales à plein régime : nous restons ici et nous continuerons à être là pour vous en Europe ! » martèle le communiqué.

Avec son site de production de cellules HJT en Allemagne, Meyer Burger demeure le plus grand fabricant de cellules solaires en dehors d’Asie. Ses activités de R&D en Suisse et son site de construction de machines en Allemagne continuent de se développer. Meyer Burger garantit à tous ses partenaires des livraisons continues à court et à long terme. Les modules Meyer Burger (entièrement fabriqués en Allemagne) sont disponibles en stock en grandes quantités. “Nous venons de réduire nos tarifs de 20 %. Nous pouvons aussi vous proposer des prix « projets » ciblés pour des volumes annuels ou des projets spécifiques“ poursuit le communiqué.

Dans le même temps, Meyer Burger annonce qu’une fois son stock actuel épuisé, le groupe continuera à approvisionner ses clients européens. Deux options au programme :

-soit en modules de la prochaine génération « Made in US » avec cellule « Made in Germany »

-soit avec des modules « Made in Germany », si le marché européen offre à nouveau une base solide pour une fabrication locale durable. Dans cette future production de modules, Meyer Burger mettrait en œuvre ses derniers développements technologiques et établirait de nouvelles normes avec ses modules solaires HJT + IBC.

Meyer Burger ne ferme donc pas la porte à une poursuite de ces activités industrielles solaires sur le sol européen. Les réglementations qui se mettent en place comme le NZIA et leur efficacité attendue pourrait remettre en cause la stratégie de délocalisation de l’entreprise helvétique. La volonté politique y suffira-t-elle ? L’avenir le dira…

Par ailleurs et afin d’offrir la plus grande sécurité possible à tous ses clients actuels et futurs, Meyer Burger renforce ses garanties. Cela signifie que Meyer Burger Technology AG, en tant que maison mère du groupe, se porte garant de toutes les garanties sur les produits et les performances. Certificat correspondant à l’appui (encadré). “Avec vous, nous voulons continuer à commercialiser les panneaux solaires de la plus haute qualité, les plus équitables et les plus durables d’Europe. Travaillons ensemble pour un succès mutuel, indépendamment des développements politiques » conclut le communiqué.

Meyer Burger : stand à Intersolar du 19 au 21 juin. Entrée du hall A.1 (stand A1.470).

Encadré

Déclaration de prise en charge de garantie

Notre engagement envers vous : « Meyer Burger Technology AG se porte garant et assume toutes responsabilités financières découlant de l’application des conditions de garantie contenues dans le document valide à la date d’achat des modules « Conditions de garantie de Meyer Burger (Industries) GmbH pour tous les modules bi -verre et verre-backsheet »