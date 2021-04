Meyer Burger a dÃ©voilÃ© en ligne ses modules solaires haute performance dotÃ©e dâ€™une technologie suisse brevetÃ©e

Lors d’une première en ligne sur son site Web et ses réseaux sociaux, Meyer Burger Technology a dévoilé le 27 avril dernier ses nouveaux modules solaires à haute performance. Un enregistrement de cette présentation est disponible sur le site Web de la société ainsi que sur les Chaînes YouTube et Facebook de Meyer Burger. Trois variantes de produit protégées par un brevet ont été présentées, tous fabriqués en utilisant la technologie propriétaire hétérojonction / SmartWire dans les installations de fabrication de l’entreprise en Allemagne.

Selon le nouveau mantra de l’entreprise “Le meilleur. D’ici. Pour demain”, Meyer Burger annonce, brevet à l’appui, établir de nouvelles normes de l’industrie PV avec ses nouveaux modules solaires en termes de performance, d’origine et de durabilité. «Nous optimisons nos modules solaires pour un rendement énergétique maximal. Ils apportent des différences décisives par rapport aux produits conventionnels », a déclaré Moritz Borgmann, directeur général de Meyer Burger (Industries) GmbH et responsable des ventes mondiales et du marketing.

Une efficacité de conversion de module de jusqu’à 21,8%

“Ces cellules solaires de dernière génération, que nous interconnectons avec notre technologie propriétaire SmartWire d’interconnexion, permet à nos clients d’atteindre un rendement énergétique jusqu’à 20% plus élevé sur la même surface de toit. “Le rendement énergétique nettement plus élevé tout au long de la durée de vie est rendue possible par une efficacité de conversion de module de jusqu’à 21,8%. De plus, les modules de Meyer Burger produisent beaucoup plus l’énergie pour chaque watt-pic. Par exemple, les modules perdent très peu de performances dues à des températures élevées, des conditions de faible luminosité ou la non incidence perpendiculaire de la lumière. Borgmann a noté qu’il n’y a qu’une seule caractéristique du produit dans laquelle l’entreprise demeure dans la norme: «Nous atteignons ce rendement énergétique de pointe et plus, à une puissance de module de 400 watts-crête sans jamais avoir à fabriquer des modules plus grands, comme le font nos concurrents. Cela permet aux installateurs de tirer le meilleur parti du toit de leurs clients et de travailler avec des modules de taille familière et gérable en matière de poids.”

Des garanties de performance de plus de 92% à 25 et 30 ans

L’entreprise propose dans un premier temps les trois variantes de produits Meyer Burger White, Black and Glass sur le marché de la toiture pour les clients du résidentiel et du petit commercial. Les modules solaires Meyer Burger disposent d’une “cellule pleine” d’apparence homogène, même si des demi-cellules sont utilisées. Grâce à la technologie propriétaire SmartWire d’interconnexion, le “Meyer Burger Black” en particulier apparaît uniformément noir. La technologie hétérojonction / SmartWire empêche également efficacement les soi-disant «microfissures», une cause majeure de dégradation des performances. De plus, Meyer Burger utilise une feuille de fond spéciale qui augmente considérablement la robustesse et la durabilité des modules et par extension leur rendement énergétique à vie. Toutes les variantes présentent donc une longévité supérieure, étayé par des garanties de performance de plus de 92% pour le

“Meyer Burger White” et “Meyer Burger Black” après 25 ans, et plus encore de 93% pour le “Meyer Burger Glass” particulièrement robuste après 30 ans.

Eloge de la proximité

Ce module avec un verso en verre transparent est bifacial, ce qui signifie que la lumière capturée à l’arrière est également converti en électricité. Le module définit un record de la puissance bifaciale la plus élevée jamais produite par un module solaire en volume, avec un soi-disant facteur de bifacialité de 90%. Le panneau affiche une puissance combinée de plus de 430 watts-crête dans des conditions de mesure standard (BSTC). Un agencement de cellules spécial et exclusif «sans interruption» permet également une utilisation idéale de la surface du module, ce qui augmente en plus le rendement énergétique. Meyer Burger mise sur des produits «d’ici», avec sa propre technologie, développés sur ses sites suisses et allemands. En conséquence, l’entreprise dispose également d’une feuille de route à court, moyen et long terme qui sauvegarde sa technologie leadership sur le long terme. Les cellules solaires et les modules sont fabriqués dans des usines au cœur de l’Europe. La proximité avec les clients qui en résulte – clients finaux, installateurs et grossistes – est un différenciateur unique pour Meyer Burger. L’entreprise s’efforce également de mettre en place ses chaînes d’approvisionnement localement dans la mesure du possible. Déjà aujourd’hui, tout le silicium utilisé ainsi que d’autres les composants proviennent d’Europe. Meyer Burger contribue par la même à l’indépendance stratégique de l’Europe dans la technologie clé du photovoltaïque et à la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Des usines approvisionnées par 100% de renouvelables

Les produits de Meyer Burger s’adressent aux clients qui pensent à «demain» également en ce qui concerne les modules solaires et qui attachent une grande importance à la durabilité. Les modules sont fabriqués selon les normes sociales et les normes environnementales les plus élevées, comme en témoigne, entre autres, la subvention substantielle du Land de Saxe-Anhalt, Allemagne, pour une fabrication nettement plus respectueuse de l’environnement. 100% de l’énergie électrique consommés par les usines de Meyer Burger en Allemagne proviennent de sources renouvelables. Par ailleurs, les modules sont tous exempts de plomb toxique et donc déjà conformes à la Règlement européen RoHS (Directive 2011/65 / UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur la limitation de l’utilisation de certains substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), pour lesquels l’industrie photovoltaïque bénéficie actuellement d’une dérogation temporaire. Enfin,

Meyer Burger s’efforce de trouver une solution pour un recyclage presque complet des modules, contribuant à l’économie circulaire.

Toujours plus de services

Pour la vente de ses nouveaux modules solaires à haut rendement, Meyer Burger travaille avec des distributeurs internationaux de premier plan, dont BayWa r.e., IBC Solar, KdiSolar, Krannich Solar, Memodo, Solarmarkt, Solen Energy Europe et Sonepar Allemagne. Meyer Burger parvient ainsi à couvrir ses marchés cibles d’Allemagne, Suisse, Autriche, Benelux, Italie, France, Pologne, Royaume-Uni, les pays nordiques et les États-Unis. D’autres partenaires de distribution seront également annoncés dans les prochain semaines. Les installateurs peuvent commander dès maintenant auprès des partenaires, avec livraison du premier module espérée avant la fin juillet 2021. A des fins privées ou commerciales, les clients intéressés par les modules solaires de Meyer Burger peuvent trouver un spécialiste partenaire ou un installateur sur le site de l’entreprise www.meyerburger.com ou dans le nouveau Meyer Burger

app, qui est disponible en téléchargement dans les magasins d’applications (iOS et Android) et quipropose des services supplémentaires autour des modules solaires de Meyer Burger, y compris un calculateur solaire, un répertoire installateur pour les clients finaux et une zone installateur. Meyer Burger continuera d’étendre ses services numériques pour ses clients dans le futur.

Les nouvelles installations de production à Bitterfeld-Wolfen et Freiberg seront ouvertes à la fin du mois de mai. La production de masse commencera ensuite progressivement. En premier phase, une capacité nominale annuelle de 400 MW sera mise en place, pour être étendue à 5 GW d’ici 2026.

Encadré

Sven Stoffers, un renfort de poids

À partir de mai, Meyer Burger renforcera également son équipe de direction avec l'embauche d'un expert du solaire bien connu sur le marché. Sven Stoffers deviendra ainsi responsable pour les activités de vente de Meyer Burger dans le monde à l'exception des États-Unis. Sven Stoffers a de nombreuses années d'expérience et de succès dans la création d'organisations de vente de modules solaires. Après des rôles de premier plan chez SolarWorld AG, il a récemment occupé le poste de responsable des ventes pour la région DACH chez le fabricant de modules solaires Hanwha Q CELLS.