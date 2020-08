METHANOR investit 804 000 â‚¬ dans une centrale de stockage du futur parc photovoltaÃ¯que de la Broue en Martinique

Méthanor, société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, vient d’investir 804 000 € en obligations convertibles dans le futur parc photovoltaïque de La Broue, en Martinique. Le projet est géré par Akuo Energy, groupe indépendant de production d’électricité à partir de ressources renouvelables. Explications !

Méthanor a donc annoncé un investissement de 804 000 € dans le futur parc photovoltaïque de La Broue, situé dans la commune de Ducos en Martinique. Cet investissement prend la forme d’obligations convertibles. Le projet, dénommé Madinina 1, est lauréat de l’appel d’offres concernant les projets de stockage situés dans les Zones Non Interconnectées (ZNI), lancé en octobre 2017 par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Il consiste en la construction et l’exploitation d’une centrale de stockage d’une capacité de 19,2 MWh. Les travaux de construction sur site ont commencé en juin 2020, pour une mise en service industrielle prévue au plus tard en avril 2021.

Stockage lithium-ion

La centrale est détenue par FPV La Broue, elle-même détenue à 100% par Akuo Western Europe and Overseas, dont Akuo Energy possède 95% du capital. Créée en 2008, Akuo Energy finance et exploite des centrales de production d’électricité renouvelable : éolien, hydraulique, énergie marine, biomasse mais aussi solaire et centrales photovoltaïques couplées à une solution de stockage. Premier producteur d’énergie renouvelable dans les régions françaises insulaires – la Corse, la Réunion et les Antilles – la société développe des projets en Europe, en Turquie, en Amérique du Sud et en Inde. Akuo a choisi des batteries utilisant la technologie lithium-ion, qui se présente comme la référence pour les applications de stockage dédiées aux réseaux électriques. Le stockage d’énergie est un besoin grandissant, mais aussi prometteur avec des coûts qui ne cessent de baisser. La technologie doit permettre d’atteindre des rendements supérieurs à 90% et une performance plus importante en cycles charge/décharge.

D’un point de vue économique, le projet présente l’avantage de ne pas supporter de risque commercial, son seul et unique client, EDF, étant engagé à acheter l’électricité produite pendant 15 ans à un prix connu à l’avance. Le business model inclut cependant une prime à la disponibilité d’électricité pouvant entraîner des bonus ou des malus.

Un investissement de 9,3 millions d’euros

Les éventuels séismes, inondations et incendies sont de fait les principaux risques liés à l’investissement. Le projet devrait coûter 9,3 millions d’euros au total. Méthanor réalise son investissement de 804 000 euros sous la forme d’obligations convertibles à 5,2%, avec remboursement annuel sur 12 ans.

« Nous sommes fiers d’investir dans un projet innovant, qui participe à la politique de transition énergétique et contribue à l’autonomie énergétique de la Martinique. Le TRI attendu est satisfaisant et le risque limité. Qui plus est, nous témoignons de notre confiance en Akuo Energy, qui affiche une maîtrise technique et opérationnelle confirmée du stockage d’énergie avec déjà dix projets mettant en œuvre des batteries lithium-ion à son actif », déclare Jean-Michel Ycre Directeur d’Investissement chez Vatel Capital. Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012.