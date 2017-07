meteocontrol assure l'injection de l'Ã©nergie solaire sur le rÃ©seau pour l'entreprise Arkolia Energies en France

Les sociétés meteocontrol et Arkolia Energies basée à Montpellier, sont devenus partenaires. L’objectif de cette coopération est d’équiper les parcs solaires de l’entreprise française d’un seul et unique système de télésurveillance photovoltaïque. meteocontrol intègre ainsi les centrales solaires existantes à sa plateforme de suivi indépendante : le poste de contrôle virtuel (VCOM). Pour ses nouvelles installations, Arkolia Energies prévoit d’utiliser la solution de télésurveillance meteocontrol dans son ensemble, avec tous ses composants incluant le matériel et le portail de supervision. meteocontrol a également développé l’interface nécessaire pour la gestion de puissance sur le réseau français.

Arkolia Energies dispose déjà d’un portefeuille d’installations solaires d’une puissance installée d’environ 150 MWc, et plus de 400 MWc sont actuellement en phase de développement. L’entreprise a donc décidé de collaborer avec meteocontrol afin de pouvoir superviser toutes ses installations solaires de manière sûre et efficace. La flexibilité du système de télésurveillance de meteocontrol a joué un rôle crucial dans ce choix : les installations existantes peuvent en effet être importées dans le VCOM, sans avoir à remplacer le matériel sur place. Arkolia Energies peut maintenant superviser et contrôler toutes ses installations via le VCOM, et les comparer au sein de son portefeuille.

« Le fait que le système soit ouvert et peut être adapté selon nos besoins a été un élément décisif dans notre partenariat avec meteocontrol » selon Guillaume Bringard, responsable O&M d’Arkolia Energies. Le gestionnaire de réseau français Enedis a mis en place depuis 2015 des exigences de gestion en termes de puissance active (P0) et réactive (Q0). Meteocontrol a développé pour Arkolia l’interface nécessaire pour répondre à ces exigences.

Poste de contrôle virtuel (VCOM) : un aperçu rapide de toutes les installations

meteocontrol a conçu une plateforme de télésurveillance VCOM centralisée et flexible afin que les données mesurées des composants de différents fabricants puissent y être intégrées et traitées à des fins d’analyse et de visualisation. « C’est une solution rentable pour les exploitants d’installations, qui leur permettra également de réaliser d’importantes économies au niveau de la gestion d’exploitation », se félicite Martin Schneider, directeur de meteocontrol. « La prise en charge de grands portefeuilles d’installations notamment sera bien plus efficace, l’analyse des défauts plus simple et les temps de réaction en cas de défaillance réduits ». De plus, meteocontrol adapte les applications logicielles à chaque installation et a développé des fonctionnalités supplémentaires de télésurveillance à distance pour Arkolia Energies.

meteocontrol propose en outre une solution spécifique de supervision et de contrôle adaptée aux exigences du marché français en matière de puissance réactive dynamique (DEIE). Celle-ci devrait être utilisée lors de futurs projets avec Arkolia Energies. « Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Arkolia Energies. Les projets intéressants et les nouveaux défis qui en découlent renforcent clairement notre présence sur le marché français », conclut Martin Schneider.

Plus d’infos…