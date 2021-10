Melvan lÃ¨ve 2Mâ‚¬ de financement participatif afin dâ€™accÃ©lÃ©rer sa croissance dans le domaine des renouvelables

Lundi 18 octobre dernier, la société Melvan, développeur d’EnR fondé en 2017, a finalisé une première levée de fonds participative sous forme d’obligations convertibles auprès de la plateforme ENERFIP. L’objectif de collecte de 2M€ a été atteint grâce à la souscription de 1027 investisseurs.

La société émettrice, Melvan Energie 1 (filiale à 100% de Melvan SAS), détient un portefeuille de sept projets solaires et un projet éolien en développement, répartis sur quatre départements pour une puissance totale installée de 26,1 MWc. La levée de fonds permettra de financer les coûts de développement et de pré-construction de ce portefeuille de projets. Les conditions financières de l’opération prévoient le paiement d’un coupon annuel de 6% et le remboursement in fine du capital dans cinq ans.

Sébastien Dubois, co-fondateur de Melvan, déclare : « Nous sommes ravis du succès de cette levée obligataire de 2 M€ réalisée sur la plateforme Enerfip. Le financement participatif présente de nombreux aspects positifs : partage de valeurs entre les citoyens et les entreprises, fléchage de l’épargne citoyenne vers des projets porteurs de sens, transparence des investissements, souplesse de mise en œuvre pour des PME françaises en forte croissance, etc… Je tiens à remercier les équipes de Melvan et d’Enerfip qui ont parfaitement su collaborer ces dernières semaines afin de faire de cette levée de fonds une réussite. Ce succès confirme la pertinence de notre stratégie de financement de la croissance de Melvan, en qualité d’acteur indépendant du secteur. Cette levée obligataire va nous permettre d’accélérer le déploiement de notre plan stratégique, qui prévoit la construction de nos premiers projets dès 2022, une forte croissance de notre portefeuille en développement, l’accélération des recrutements ainsi que la diversification et l’extension géographique de nos activités ».